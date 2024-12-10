Фонсека довел Мудрика до слез. Известно, что сделал нынешний тренер Милана

Именитый украинский голкипер Игорь Шуховцев рассказал, как бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека довел до слез юного Михаила Мудрика. Шуховцев признался, что португалец раскритиковал украинского вингера за матч против «Мариуполя» на сборах.

«Помню, играли против Шахтера на собрании. Мудрик взял мяч и побежал всех обматывать. Фонсека его через 15 минут заменил. Миша идет, у него аж слезы на глазах. Стою на бровке, он меня не знает, я там кто вообще, тренер из Мариуполя. Говорю: «Мишаня, не расстраивайся, друг, ты еще будешь играть в топовых клубах».

Сейчас Михаил Мудрик выступает за лондонский «Челси», а Паулу Фонсека – возглавляет итальянский «Милан».

Ранее главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о возможном переходе Михаила Мудрика в расположение клуба.