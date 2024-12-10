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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 11:18 | Обновлено 10 декабря 2024, 11:21
122
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с бывшим игроком сборной Украины

Вячеслав Шевчук работал генеральным менеджером клуба

10 декабря 2024, 11:18 | Обновлено 10 декабря 2024, 11:21
122
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с бывшим игроком сборной Украины
ФК Рух. Вячеслав Шевчук

«Рух» официально прекратил сотрудничество с бывшим игроком «Шахтера» и сборной Украины Вячеславом Шевчуком.

Экс-игрок во львовском клубе выполнял функции генерального менеджера. Работал в должности Вячеслав с апреля 2024 года.

Как сообщает официальный сайт «Движения», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Спасибо за это сотрудничество. У меня и «Руха» были давние тесные и дружеские отношения, которые мы продолжим поддерживать и дальше. Наше сотрудничество было плодотворным и профессиональным, но пора двигаться разными путями. Часть моего сердца и мыслей всегда будет с «Рухом», ведь это отличный клуб и мне было интересно и приятно быть частью этого большого проекта. Желаю «желто-черным» успеха во всех этапах их развития и побед на футбольном поле», – сказал Шевчук.

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Вячеслав Шевчук Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: ФК Рух Львов
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