ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с бывшим игроком сборной Украины

«Рух» официально прекратил сотрудничество с бывшим игроком «Шахтера» и сборной Украины Вячеславом Шевчуком.

Экс-игрок во львовском клубе выполнял функции генерального менеджера. Работал в должности Вячеслав с апреля 2024 года.

Как сообщает официальный сайт «Движения», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Спасибо за это сотрудничество. У меня и «Руха» были давние тесные и дружеские отношения, которые мы продолжим поддерживать и дальше. Наше сотрудничество было плодотворным и профессиональным, но пора двигаться разными путями. Часть моего сердца и мыслей всегда будет с «Рухом», ведь это отличный клуб и мне было интересно и приятно быть частью этого большого проекта. Желаю «желто-черным» успеха во всех этапах их развития и побед на футбольном поле», – сказал Шевчук.