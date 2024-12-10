«Дурдом» Как украинского голкипера заставили реанимировать карьеру в 46 лет
Игорь Шуховцев вспомнил интересный момент своего тренерства во Второй лиге
Легендарный украинский голкипер Игорь Шуховцев рассказал, как ему пришлось выходить на игру Второй лиги Украины. Вратарь сыграл в составе «Балкан» против «Реал Фарма» в 2016 году в возрасте 45 лет.
«Там вообще дурдом был. Я уже тренером вратарей был, не хотел я никаких рекордов бить. Оно мне нафиг не нужно. Игра должна была быть с Реал Фарма. Оба вратаря, Леха Паламарчук и Сергей Лукаш, заболели – температура +39, слегли. Главный говорит: «Одевай перчатки и становись».
Валик Полтавец шутит: Ой, блин, мумию в ворота поставим. Ты смотри, не рассыпься» Пришлось быстро заявить. В Киеве, наверное, охренели! Откуда этот некролог получил? Пришлось сыграть (1:1). Я в конце еще и спас!».
Шуховцев известен по выступлениям за СК Одесса, винницкую Ниву, Мариуполь, киевский Арсенал, симферопольскую Таврию, луганскую Заря и Балканы (Заря).
Ранее Игорь Шуховцев объяснил, почему Георгий Бущан не играет национальной сборной Украины.
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