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Украина. Вторая лига
10 декабря 2024, 10:41 |
844
0

«Дурдом» Как украинского голкипера заставили реанимировать карьеру в 46 лет

Игорь Шуховцев вспомнил интересный момент своего тренерства во Второй лиге

10 декабря 2024, 10:41 |
844
0
«Дурдом» Как украинского голкипера заставили реанимировать карьеру в 46 лет
Игорь Шуховцев

Легендарный украинский голкипер Игорь Шуховцев рассказал, как ему пришлось выходить на игру Второй лиги Украины. Вратарь сыграл в составе «Балкан» против «Реал Фарма» в 2016 году в возрасте 45 лет.

«Там вообще дурдом был. Я уже тренером вратарей был, не хотел я никаких рекордов бить. Оно мне нафиг не нужно. Игра должна была быть с Реал Фарма. Оба вратаря, Леха Паламарчук и Сергей Лукаш, заболели – температура +39, слегли. Главный говорит: «Одевай перчатки и становись».

Валик Полтавец шутит: Ой, блин, мумию в ворота поставим. Ты смотри, не рассыпься» Пришлось быстро заявить. В Киеве, наверное, охренели! Откуда этот некролог получил? Пришлось сыграть (1:1). Я в конце еще и спас!».

Шуховцев известен по выступлениям за СК Одесса, винницкую Ниву, Мариуполь, киевский Арсенал, симферопольскую Таврию, луганскую Заря и Балканы (Заря).

Ранее Игорь Шуховцев объяснил, почему Георгий Бущан не играет национальной сборной Украины.

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Игорь Шуховцев Балканы Заря Вторая лига Украины Реал Фарма Одесса
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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