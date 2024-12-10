Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ сделает исторический трансфер. Подпишут игрока европейской сборной
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 11:04 |
642
0

Клуб УПЛ сделает исторический трансфер. Подпишут игрока европейской сборной

Ариналдо Ррапай очень близок к переходу в «Колос»

10 декабря 2024, 11:04 |
642
0
Клуб УПЛ сделает исторический трансфер. Подпишут игрока европейской сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Ариналдо Ррапай

Ковалевский «Колос» очень близок к подписанию албанского полузащитника тиранского «Партизани» Ариналдо Ррапая, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги заплатит за 23-летнего футболиста национальной сборной Албании (2 матча) 600-700 тысяч евро с учетом комиссионных. Таким образом, этот трансфер станет рекордным в истории команды из Ковалевки.

В сезоне 2024/25 Ариналдо Ррапай провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее «Колос» продлил контракт с вратарем Иваном Пахолюком.

По теме:
Сын легенды сборной Нидерландов оказался ненужен клубу шестой лиги Англии
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Компани отреагировал на возможный трансфер Мудрика в Баварию
Колос Ковалевка Партизани Тирана трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас рекорд
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Футбол | 09 декабря 2024, 17:45 17
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок

Пока что хавбек не дал свой ответ

Без Мудрика, но с украинцем. Названы 10 самых больших разочарований АПЛ
Футбол | 09 декабря 2024, 14:43 10
Без Мудрика, но с украинцем. Названы 10 самых больших разочарований АПЛ
Без Мудрика, но с украинцем. Названы 10 самых больших разочарований АПЛ

Антирейтинг возглавил Хуан Себастьян Верон

ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Футбол | 09.12.2024, 18:17
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер может выиграть матч, но Бавария – фаворит»
Футбол | 10.12.2024, 09:56
Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер может выиграть матч, но Бавария – фаворит»
Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер может выиграть матч, но Бавария – фаворит»
Юрий КЛИМЧУК: «Мы ожидали, что Полесье будет активно действовать»
Футбол | 10.12.2024, 10:40
Юрий КЛИМЧУК: «Мы ожидали, что Полесье будет активно действовать»
Юрий КЛИМЧУК: «Мы ожидали, что Полесье будет активно действовать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 13
Футбол
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
08.12.2024, 22:09 7
Футбол
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
09.12.2024, 18:25 5
Бокс
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
08.12.2024, 13:18 11
Футбол
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
08.12.2024, 15:47 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем