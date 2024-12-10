Клуб УПЛ сделает исторический трансфер. Подпишут игрока европейской сборной

Ковалевский «Колос» очень близок к подписанию албанского полузащитника тиранского «Партизани» Ариналдо Ррапая, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги заплатит за 23-летнего футболиста национальной сборной Албании (2 матча) 600-700 тысяч евро с учетом комиссионных. Таким образом, этот трансфер станет рекордным в истории команды из Ковалевки.

В сезоне 2024/25 Ариналдо Ррапай провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее «Колос» продлил контракт с вратарем Иваном Пахолюком.