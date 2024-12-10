«Ребята – молодцы!» Нагорняк высказался об Эпицентре

Бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о результатах «Эпицентра» – команды, тренером которой он является.

– По итогам первой части сезона «Эпицентр», который вы тренируете, выиграл Группу А. Какие у вас эмоции?

– Ребята – молодцы! Они показали хороший финишный отрезок. Удалось победить в четырех финишных матчах. Молодцы! Показали хороший результат и уровень игры. Первое место, наверное, заслужили. Воспользовались тем, что «Агробизнес» начал терять очки. Ребята действительно молодцы. А дальше мы готовимся ко второй части сезона. После отпуска будут сборы. Будем готовиться к матчам в первой восьмерке!