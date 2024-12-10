Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ребята – молодцы!» Нагорняк высказался об Эпицентре
Украина. Первая лига
10 декабря 2024, 12:33 |
122
0

«Ребята – молодцы!» Нагорняк высказался об Эпицентре

Главный тренер команды доволен выступлениями в Первой лиге

10 декабря 2024, 12:33 |
122
0
«Ребята – молодцы!» Нагорняк высказался об Эпицентре
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о результатах «Эпицентра» – команды, тренером которой он является.

– По итогам первой части сезона «Эпицентр», который вы тренируете, выиграл Группу А. Какие у вас эмоции?

– Ребята – молодцы! Они показали хороший финишный отрезок. Удалось победить в четырех финишных матчах. Молодцы! Показали хороший результат и уровень игры. Первое место, наверное, заслужили. Воспользовались тем, что «Агробизнес» начал терять очки. Ребята действительно молодцы. А дальше мы готовимся ко второй части сезона. После отпуска будут сборы. Будем готовиться к матчам в первой восьмерке!

По теме:
Ростислав ТАРАНУХА: «Закономерный результат в матче с Колосом»
«Будет тяжело». Нагорняк поделился ожиданиями от матча Динамо в ЛЕ
Фонсека довел Мудрика до слез. Известно, что сделал нынешний тренер Милана
Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Футбол | 09 декабря 2024, 20:05 42
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата

В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер

Лидер Александрии может перейти в экзотичную лигу. Есть предложение на 500к
Футбол | 10 декабря 2024, 11:49 0
Лидер Александрии может перейти в экзотичную лигу. Есть предложение на 500к
Лидер Александрии может перейти в экзотичную лигу. Есть предложение на 500к

Мигел Кампуш заинтересовал японский клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Футбол | 09.12.2024, 18:17
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер может выиграть матч, но Бавария – фаворит»
Футбол | 10.12.2024, 09:56
Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер может выиграть матч, но Бавария – фаворит»
Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер может выиграть матч, но Бавария – фаворит»
«Нужно платить». Калюжный рассказал, почему не раздает фанам футболки
Футбол | 09.12.2024, 19:18
«Нужно платить». Калюжный рассказал, почему не раздает фанам футболки
«Нужно платить». Калюжный рассказал, почему не раздает фанам футболки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 9
Футбол
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
08.12.2024, 15:47 26
Футбол
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
08.12.2024, 13:18 11
Футбол
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
08.12.2024, 20:54 3
Футбол
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
09.12.2024, 18:25 5
Бокс
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
08.12.2024, 08:54
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем