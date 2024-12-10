«Будет тяжело». Нагорняк поделился ожиданиями от матча Динамо в ЛЕ

Бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного этапа Лиги Европы между баскским «Реал Сосьедадом» и киевским «Динамо»:

«Перед этой встречей киевляне «Александрию» 3:0. Но «Реал Сосьедад» тоже на выезде победил со счетом 3:0 в матче против «Леганеса». У басков команда, которая играет в футбол! «Реалу Сосьедад» стоит отдать должное. Недаром же их футболисты в сборной Испании играют. Трудно будет украинской команде в этой встрече».

Матч «Реал Сосьедад» – «Динамо» состоится 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.