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  4. «Будет тяжело». Нагорняк поделился ожиданиями от матча Динамо в ЛЕ
Лига Европы
10 декабря 2024, 11:34 |
173
0

«Будет тяжело». Нагорняк поделился ожиданиями от матча Динамо в ЛЕ

Бывший нападающий сборной Украины не считает «Реал Сосьедад» легким соперником

10 декабря 2024, 11:34 |
173
0
«Будет тяжело». Нагорняк поделился ожиданиями от матча Динамо в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного этапа Лиги Европы между баскским «Реал Сосьедадом» и киевским «Динамо»:

«Перед этой встречей киевляне «Александрию» 3:0. Но «Реал Сосьедад» тоже на выезде победил со счетом 3:0 в матче против «Леганеса». У басков команда, которая играет в футбол! «Реалу Сосьедад» стоит отдать должное. Недаром же их футболисты в сборной Испании играют. Трудно будет украинской команде в этой встрече».

Матч «Реал Сосьедад» – «Динамо» состоится 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Лига Европы Сергей Нагорняк Реал Сосьедад инсайд Реал Сосьедад - Динамо
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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