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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 16:19 | Обновлено 10 декабря 2024, 17:06
663
0

ВИДЕО. «Плохой актер, до свидания». Ашур услышал приговор от фаната Полесья

Болельщики житомирян явно недовольны результатом матча против «Руха»

10 декабря 2024, 16:19 | Обновлено 10 декабря 2024, 17:06
663
0
ВИДЕО. «Плохой актер, до свидания». Ашур услышал приговор от фаната Полесья
ФК Полесье. Имад Ашур

В понедельник, 9 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полесье» (Житомир) и «Рух» (Львов).

Команды сыграли поединок на стадионе «Центральный» в Житомире. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

После поединка один из болельщиков хозяев раскритиковал главного тренера житомирян Имада Ашура. Когда специалист направлялся в подтрибунное помещение, фанат крикнул в его адрес:

«Плохой актер, до свидания. Спектакли заканчиваются».

Тем временем, «Полесье» не может победить уже в 8 матчах УПЛ подряд.

ВИДЕО. «Плохой актер, до свидания». Ашур услышал приговор от фаната Полесья

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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