В понедельник, 9 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полесье» (Житомир) и «Рух» (Львов).

Команды сыграли поединок на стадионе «Центральный» в Житомире. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

После поединка один из болельщиков хозяев раскритиковал главного тренера житомирян Имада Ашура. Когда специалист направлялся в подтрибунное помещение, фанат крикнул в его адрес:

«Плохой актер, до свидания. Спектакли заканчиваются».

Тем временем, «Полесье» не может победить уже в 8 матчах УПЛ подряд.

ВИДЕО. «Плохой актер, до свидания». Ашур услышал приговор от фаната Полесья