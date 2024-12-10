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  4. «Респектуха». Шуховцев расхвалил украинца, играющего в Европе. Не Забарного
Португалия
10 декабря 2024, 12:39 |
314
0

«Респектуха». Шуховцев расхвалил украинца, играющего в Европе. Не Забарного

Игорь Шуховцев похвалил Анатолия Трубина

10 декабря 2024, 12:39 |
314
0
«Респектуха». Шуховцев расхвалил украинца, играющего в Европе. Не Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Легендарный украинский голкипер Игорь Шуховцев поделился мнением о голкипере национальной сборной Украины Анатолии Трубине, который на клубном уровне выступает за португальскую «Бенфику.

«Вспомните о Толике Трубине, как он неуверенно играл первые матчи за Шахтер. Но он взялся, много работал над своей психологией, и посмотрите, чего добился. Он сам себя сделал, потому что много работал».

«У Трубина первые игры в Бенфике так себе были. Ему респектуха так чиста от меня, что прозреть. Он справился, потому что там это не здесь. Там болельщики за любую ошибку просто смешивают, сами знаете с чем», – сказал Шуховцев.

Ранее Игорь Шуховцев рассказал, почему голкипер «Динамо» Георгий Бущан почти не играет за национальную сборную Украины.

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Анатолий Трубин Игорь Шуховцев Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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