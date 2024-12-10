«Респектуха». Шуховцев расхвалил украинца, играющего в Европе. Не Забарного
Игорь Шуховцев похвалил Анатолия Трубина
Легендарный украинский голкипер Игорь Шуховцев поделился мнением о голкипере национальной сборной Украины Анатолии Трубине, который на клубном уровне выступает за португальскую «Бенфику.
«Вспомните о Толике Трубине, как он неуверенно играл первые матчи за Шахтер. Но он взялся, много работал над своей психологией, и посмотрите, чего добился. Он сам себя сделал, потому что много работал».
«У Трубина первые игры в Бенфике так себе были. Ему респектуха так чиста от меня, что прозреть. Он справился, потому что там это не здесь. Там болельщики за любую ошибку просто смешивают, сами знаете с чем», – сказал Шуховцев.
Ранее Игорь Шуховцев рассказал, почему голкипер «Динамо» Георгий Бущан почти не играет за национальную сборную Украины.
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