«Респектуха». Шуховцев расхвалил украинца, играющего в Европе. Не Забарного

Легендарный украинский голкипер Игорь Шуховцев поделился мнением о голкипере национальной сборной Украины Анатолии Трубине, который на клубном уровне выступает за португальскую «Бенфику.

«Вспомните о Толике Трубине, как он неуверенно играл первые матчи за Шахтер. Но он взялся, много работал над своей психологией, и посмотрите, чего добился. Он сам себя сделал, потому что много работал».

«У Трубина первые игры в Бенфике так себе были. Ему респектуха так чиста от меня, что прозреть. Он справился, потому что там это не здесь. Там болельщики за любую ошибку просто смешивают, сами знаете с чем», – сказал Шуховцев.

Ранее Игорь Шуховцев рассказал, почему голкипер «Динамо» Георгий Бущан почти не играет за национальную сборную Украины.