Не Судаков. Известный вратарь назвал игрока Шахтера, готового к топ-лиге

Известный украинский экс-вратарь Игорь Шуховцев высказался о голкипере донецкого «Шахтера» Дмитрии Ризныке.

– Ризнык уже готов к топ-чемпионату?

– Думаю, что да. Просто нужно правильно попасть туда. Там – это не здесь. Думаю, рано или поздно он попадет. И если справится с давлением болельщиков и прессы, то будет играть на очень хорошем уровне. И Бущан так же.

В сезоне 2024/25 Дмитрий Ризнык провел 21 матч на клубном уровне, пропустив 22 гола. В 7 встречах 25-летнему футболисту удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.