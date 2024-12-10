Сенсация. Легендарный хавбек перейдет из Реала в клуб-аутсайдер Серии А

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич перейдет в итальянский «Комо», сообщает издание Мадрид-Барселона.

По информации источника, 39-летний футболист уже договорился с клубом Серии А о контракте, который вступит в действие с лета 2025 года, но при одном условии – «Комо» должен удержаться в элитном дивизионе Италии.

Сейчас подопечные Сеска Фабрегаса занимают 17-е место в турнирной таблице Серии А с 12 набранными очками в 15 матчах.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.