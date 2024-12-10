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  4. Сенсация. Легендарный хавбек перейдет из Реала в клуб-аутсайдер Серии А
Испания
10 декабря 2024, 12:56 | Обновлено 10 декабря 2024, 13:14
1862
0

Сенсация. Легендарный хавбек перейдет из Реала в клуб-аутсайдер Серии А

Лука Модрич продолжит карьеру в «Комо»

10 декабря 2024, 12:56 | Обновлено 10 декабря 2024, 13:14
1862
0
Сенсация. Легендарный хавбек перейдет из Реала в клуб-аутсайдер Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич перейдет в итальянский «Комо», сообщает издание Мадрид-Барселона.

По информации источника, 39-летний футболист уже договорился с клубом Серии А о контракте, который вступит в действие с лета 2025 года, но при одном условии – «Комо» должен удержаться в элитном дивизионе Италии.

Сейчас подопечные Сеска Фабрегаса занимают 17-е место в турнирной таблице Серии А с 12 набранными очками в 15 матчах.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

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Лука Модрич Реал Мадрид Комо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A свободный агент
Дмитро Вербинський Источник
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