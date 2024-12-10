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  4. ФОТО. С обнаженной грудью. Бывшая экс-звезды Динамо дразнит подписчиков
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 10:37 |
1326
3

ФОТО. С обнаженной грудью. Бывшая экс-звезды Динамо дразнит подписчиков

У Альвины Царенко есть ребенок от Беньямина Вербича

10 декабря 2024, 10:37 |
1326
3
ФОТО. С обнаженной грудью. Бывшая экс-звезды Динамо дразнит подписчиков
Альвина Царенко и Беньямин Вербич

Альвина Царенко, экс-девушка бывшего футболиста киевского «Динамо» Беньямина Вербича, опубликовала серию провокационных фото на своей официальной странице в Instagram.

На фотографиях украинка позирует топлес, прикрывая свою обнаженную грудь букетом роз.

«🌶️❤️», – оставила девушка в описании публикации.

Напомним, Беньямин Вербич и Альвина Царенко имеют общего ребенка, который родился в 2021 году. После развода между ними произошел ряд конфликтов - на эту тему Sport.ua делал отдельный материал.

Ранее сообщалось, что Беньямин Вербич может вернуться в киевское «Динамо».

ФОТО. С обнаженной грудью. Бывшая экс-звезда Динамо дразнит подписчиков

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Беньямин Вербич Альвина Царенко Динамо Киев фото lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Serhii P.
яке чучело, жах просто 
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+2
Voxa Hvedyk
😁😄😆
До це за груда силікону?
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0
Burevestnik
була дружиною, тепер підвищила свій статус:
стала ексдівчиною, тобто жінка похилого віку?
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0
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