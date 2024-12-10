ФОТО. С обнаженной грудью. Бывшая экс-звезды Динамо дразнит подписчиков
У Альвины Царенко есть ребенок от Беньямина Вербича
Альвина Царенко, экс-девушка бывшего футболиста киевского «Динамо» Беньямина Вербича, опубликовала серию провокационных фото на своей официальной странице в Instagram.
На фотографиях украинка позирует топлес, прикрывая свою обнаженную грудь букетом роз.
«🌶️❤️», – оставила девушка в описании публикации.
Напомним, Беньямин Вербич и Альвина Царенко имеют общего ребенка, который родился в 2021 году. После развода между ними произошел ряд конфликтов - на эту тему Sport.ua делал отдельный материал.
Ранее сообщалось, что Беньямин Вербич может вернуться в киевское «Динамо».
ФОТО. С обнаженной грудью. Бывшая экс-звезда Динамо дразнит подписчиков
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