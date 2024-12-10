ФОТО. С обнаженной грудью. Бывшая экс-звезды Динамо дразнит подписчиков

Альвина Царенко, экс-девушка бывшего футболиста киевского «Динамо» Беньямина Вербича, опубликовала серию провокационных фото на своей официальной странице в Instagram.

На фотографиях украинка позирует топлес, прикрывая свою обнаженную грудь букетом роз.

«🌶️❤️», – оставила девушка в описании публикации.

Напомним, Беньямин Вербич и Альвина Царенко имеют общего ребенка, который родился в 2021 году. После развода между ними произошел ряд конфликтов - на эту тему Sport.ua делал отдельный материал.

Ранее сообщалось, что Беньямин Вербич может вернуться в киевское «Динамо».

ФОТО. С обнаженной грудью. Бывшая экс-звезда Динамо дразнит подписчиков