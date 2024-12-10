Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер может выиграть матч, но Бавария – фаворит»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал предстоящие матчи «Шахтера» и «Динамо» в еврокубках.

– Сергей Николаевич, как может сложиться матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Бавария»?

– Матч может сложиться, как угодно. Но однозначно явным фаворитом противостояния является «Бавария». При всем уважении к «Шахтеру», но очень тяжело им будет в поединке с мюнхенцами. Несмотря на то, что Кейн и Мюллер не смогут сыграть против дончан, у них хватит футболистов. И кто знает, что лучше? Чтобы играли те футболисты основы или те, кому дадут свой шанс использовать. Тяжело будет «Шахтеру». Если «горняки» сыграют с немецкой командой так как с «Арсеналом», то все может быть.

– И интересно, что домашний матч «Шахтера» будет в Гамбурге!

– Да! Получается, что наши на поединок дольше ехали, чем соперник.

– Рассчитывать хотя бы на гол дончане могут? Все-таки «Хайденхайм» дважды забил «Баварии»!

– И на ничью можно рассчитывать. Но в зависимости от того, как будет складываться игра. Поэтому «Шахтер» может и вничью сыграть или вообще выиграть матч! Понятное дело, что «Бавария» – фаворит. Но все может быть. Футбол – это такой вид спорта, что предсказать непросто, как будет на самом деле на поле.

– А «Динамо» в рамках Лиги Европы предстоит сыграть на выезде с «Реалом Сосьедад». Что думаете по поводу этого поединка?

– Да, перед этой встречей киевляне «Александрию» 3:0 обыграли. Но «Реал Сосьедад» тоже на выезде победил со счетом 3:0 в матче против «Леганеса». У басков команда, которая играет в футбол! «Реалу Сосьедад» стоит отдать должное. Не даром же их футболисты в сборной Испании играют. Тяжело будет украинской команде в этой встрече. Да, «Динамо» позитивно сыграло с «Александрией». Хотя до первого забитого мяча не все так однозначно было. Видно было, что, кто в поединке «Динамо» – «Александрия» первый забьет, тому легче будет играть. «Динамо» посчастливилось забить первыми. И почти сразу они забили второй мяч. Как итог, киевляне довели игру до победного. А «Реал Сосьедад» привык к таким играм. Поэтому динамовцам будет непросто.

– По итогам первой части сезона «Эпицентр», который вы тренируете, выиграл Группу А. Какие у вас эмоции?

– Ребята – молодцы! Они показали хороший финишный отрезок. Удалось победить в четырех финишных матчах. Молодцы! Показали хороший результат и уровень игры. Первое место, наверное, заслужили. Воспользовались тем, что «Агробизнес» начал терять очки. Ребята действительно молодцы. А дальше мы готовимся ко второй части сезона. После отпуска будут сборы. Будем готовится к матчам в первой восьмерке!