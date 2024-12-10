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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 09:25 | Обновлено 10 декабря 2024, 09:26
106
2

Александр КУЧЕР: «Это Бавария, но надо набирать очки»

Когда соперникам с разных полюсов очки нужны одинаково

10 декабря 2024, 09:25 | Обновлено 10 декабря 2024, 09:26
106
2
Александр КУЧЕР: «Это Бавария, но надо набирать очки»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Во вторник, 10 декабря, донецкий «Шахтер» проведет очередной матч основного этапа Лиги чемпионов. В нем горняки сойдутся с одним из сильнейших клубов Европы – мюнхенской «Баварией». Ожиданиями от поединка, который состоится в немецком Гельзенкирхене, со Sport.ua поделился бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер.

– Думаю, будет интересная игра, ведь «Шахтеру» уже некуда отступать – нужны победы в Лиге чемпионов, – сказал он. – Понятно, что и «Баварии» они нужны. Тем более, что мюнхенцы будут играть в своей стране, где будут иметь поддержку. Но как бы там ни было, а горнякам нужно набирать очки, ведь осталось всего три матча, в которых их ждут непростые соперники. Поэтому повторюсь: отступать дальше уже некуда. Поэтому чтобы оставаться в таком престижном клубном турнире, как Лига чемпионов, то в последних трех матчах во что бы то ни стало надо стремиться только к максимальным результатам.

– «Бавария» сейчас выступает достаточно мощно, имея в своем составе немало звездных футболистов, один из которых феерит в роли бомбардира – Гарри Кейн...
– Да, но у мюнхенцев сейчас есть травмированные, причем и тот же Кейн может с «Шахтером» не сыграть. С этим пока что не ясно. А еще вратарь Мануэль Нойер. Да, это достаточно сильные футболисты. Однако у нынешней «Баварии» есть не один состав, и хватает игроков, которые могут заменить выбывших. Команда действительно очень мощно выглядит на внутренней арене, а вот в Лиге чемпионов у нее есть поражения – и также не с простыми соперниками. «Баварии» тоже надо набирать очки, чтобы попасть в ведущую компанию. Поэтому в Германии «Шахтеру» будет нелегко.

– Как думаете, за счет чего «Шахтер» может достичь положительного результата в матче с немецким грандом?
– Прежде всего, благодаря командным действиям. В этой игре надо будет продемонстрировать бойцовский характер, помогать друг другу. И сыграть в переходных фазах очень внимательно, умело сыграть на контратаках, ища свой шанс впереди. Их может быть немного, но стоит постараться их эффективно использовать.

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Александр Кучер инсайд Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Saar
Очки!? Тут хотьби в мінус не зайшли.....🤣🤣🤣 
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vovei
Тебе,конечно,виднее,спец ты наш.
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