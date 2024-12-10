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  4. Шуховцев объяснил, почему Бущан не играет за сборную Украины, дав совет
Лига наций
10 декабря 2024, 09:32 |
301
1

Шуховцев объяснил, почему Бущан не играет за сборную Украины, дав совет

Игорь Шуховцев считает, что голкиперу «Динамо» стоит переходить в европейский чемпионат

10 декабря 2024, 09:32 |
301
1
Шуховцев объяснил, почему Бущан не играет за сборную Украины, дав совет
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Именитый украинский голкипер Игорь Шуховцев объяснил, почему Георгий Бущан получает мало игровой практики в матчах за сборную Украины.

«Во-первых, это травмы. А кроме того, Трубин и Лунин находятся в интенсивности и тренаже европейских топ-клубов, естественно, что приоритет им. Они соперниками международного уровня пересекаются в своих чемпионатах.

Если бы Жора поехал бы даже сейчас за границу, мы бы о нем говорили, равно как о Трубине и Лунине. Если бы Жора уехал, в сборной появился бы еще один топовый вратарь», – сказал Шуховцев.

Ранее Игорь Шуховцев оценил перспективы Вячеслава Суркиса, ныне выступающего за молодежную команду киевского «Динамо».

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Георгий Бущан Игорь Шуховцев Анатолий Трубин Андрей Лунин сборная Украины по футболу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Saar
"Приоритет їм.." кому їм? Трубін-основа. Це зрозуміло. А Лунін -лавочник в Реалі і в збірній. До того ж, це непорозуміння двічі відмовлялось їхати в збірну!  
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