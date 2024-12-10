Шуховцев объяснил, почему Бущан не играет за сборную Украины, дав совет
Игорь Шуховцев считает, что голкиперу «Динамо» стоит переходить в европейский чемпионат
Именитый украинский голкипер Игорь Шуховцев объяснил, почему Георгий Бущан получает мало игровой практики в матчах за сборную Украины.
«Во-первых, это травмы. А кроме того, Трубин и Лунин находятся в интенсивности и тренаже европейских топ-клубов, естественно, что приоритет им. Они соперниками международного уровня пересекаются в своих чемпионатах.
Если бы Жора поехал бы даже сейчас за границу, мы бы о нем говорили, равно как о Трубине и Лунине. Если бы Жора уехал, в сборной появился бы еще один топовый вратарь», – сказал Шуховцев.
Ранее Игорь Шуховцев оценил перспективы Вячеслава Суркиса, ныне выступающего за молодежную команду киевского «Динамо».
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