«Деревяха еще та». Шуховцев сказал, все что думает о Паламарчуке

Именитый украинский голкипер Игорь Шуховцев рассказал о феномене голкипера Ингульца Алексея Паламарчука, отразившего пять пенальти подряд в Украинской Премьер-лиге.

– Когда вы узнали, что Паламарчук в Ингульце подряд пять пенальти отбил, удивились?

– Нет, мы с Лехой иногда общаемся. И с Бодей (Богданом Шустом), который его тренировал в Ингульце. Бодя знал, что Леша пришел от меня.

Ингулец бьется за выживание, конечно, нагрузку на оборону, на вратаря. Видно, что он уверен в себе.

— Паламарчук говорил, что у него не было серьезной школы в детском футболе, в командах даже не всегда был тренер по вратарям. Такое можно догнать во взрослом футболе?

— Я видел то, что он говорит, когда работал с ним в Одессе. Семен Альтман обо мне говорил: "Смотрите, я из табуретки деревянного вратаря сделал". Тоже я и Леху «травил», говорил: «Ты деревяха, конечно, приличная – еще та».

Если вратарь приходит после второй или первой лиги, без школы Шахтера Днепра или, скажем, Динамо, с ним нужно много работать. С Паламарчуком работали во Второй лиге в Балканах (2015-2019), а затем в Черноморце (2019-2020). У него много проблем было, он не резок, тяжел и т. д. Мы работали над тем, чтобы его облегчить, над весом в том числе.

Современный футбол требует ноги, и Богдан Шуст в Ингульце, например, поставил ему игру ногами. И ту же игру в блоках, – сказал Шуховцев.

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