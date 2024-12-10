«Деревяха еще та». Шуховцев сказал, все что думает о Паламарчуке
Шуховцев похвалил вратаря «Ингульца»
Именитый украинский голкипер Игорь Шуховцев рассказал о феномене голкипера Ингульца Алексея Паламарчука, отразившего пять пенальти подряд в Украинской Премьер-лиге.
– Когда вы узнали, что Паламарчук в Ингульце подряд пять пенальти отбил, удивились?
– Нет, мы с Лехой иногда общаемся. И с Бодей (Богданом Шустом), который его тренировал в Ингульце. Бодя знал, что Леша пришел от меня.
Ингулец бьется за выживание, конечно, нагрузку на оборону, на вратаря. Видно, что он уверен в себе.
— Паламарчук говорил, что у него не было серьезной школы в детском футболе, в командах даже не всегда был тренер по вратарям. Такое можно догнать во взрослом футболе?
— Я видел то, что он говорит, когда работал с ним в Одессе. Семен Альтман обо мне говорил: "Смотрите, я из табуретки деревянного вратаря сделал". Тоже я и Леху «травил», говорил: «Ты деревяха, конечно, приличная – еще та».
Если вратарь приходит после второй или первой лиги, без школы Шахтера Днепра или, скажем, Динамо, с ним нужно много работать. С Паламарчуком работали во Второй лиге в Балканах (2015-2019), а затем в Черноморце (2019-2020). У него много проблем было, он не резок, тяжел и т. д. Мы работали над тем, чтобы его облегчить, над весом в том числе.
Современный футбол требует ноги, и Богдан Шуст в Ингульце, например, поставил ему игру ногами. И ту же игру в блоках, – сказал Шуховцев.
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