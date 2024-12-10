Ман Юнайтед передумал подписывать звезду соперника Шахтера в Лиге чемпионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» присматривалось к универсальному полузащитнику мюнхенской «Баварии» Конраду Лаймеру, желавши подписать австрийского полузащитника.

Однако, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, красные дьяволы отказались от идеи подписания игрока.У клуба есть другие цели на трансферном рынке.

Сообщается, что «Бавария» тоже не была слишком заинтересована в продаже игроки национальной сборной Австрии – в Мюнхене считают Конрада ключевым игроком.

Уже в этот вторник, 10 декабря, Конрад вместе с «Баварией» будет противостоять донецкому «Шахтеру» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Старт матча «Бавария» – «Шахтер» запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ранее сам Конрад Лаймер поделился ожиданиями от предстоящего матча против донецкого «Шахтера».