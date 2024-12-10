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Англия
10 декабря 2024, 07:51 |
284
0

Ман Юнайтед передумал подписывать звезду соперника Шахтера в Лиге чемпионов

Австриец Конрад Лаймер останется в «Баварии»

10 декабря 2024, 07:51 |
284
0
Ман Юнайтед передумал подписывать звезду соперника Шахтера в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Конрад Лаймер

Руководство «Манчестер Юнайтед» присматривалось к универсальному полузащитнику мюнхенской «Баварии» Конраду Лаймеру, желавши подписать австрийского полузащитника.

Однако, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, красные дьяволы отказались от идеи подписания игрока.У клуба есть другие цели на трансферном рынке.

Сообщается, что «Бавария» тоже не была слишком заинтересована в продаже игроки национальной сборной Австрии – в Мюнхене считают Конрада ключевым игроком.

Уже в этот вторник, 10 декабря, Конрад вместе с «Баварией» будет противостоять донецкому «Шахтеру» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Старт матча «Бавария» – «Шахтер» запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ранее сам Конрад Лаймер поделился ожиданиями от предстоящего матча против донецкого «Шахтера».

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Конрад Лаймер Бавария Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Бундеслига чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Олег Вахоцкий Источник: Флориан Плеттенберг
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