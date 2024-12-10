Тоттенхэм определился с судьбой Постекоглу. Что известно?

Руководство лондонского «Тоттенхэма» определилось с дальнейшей судьбой главного тренера команды Ангелоса Постекоглу, об этом пишет The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб не хочет принимать поспешные решения. 59-летний австралиец продолжает сохранять поддержку от руководства «шпор».

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проиграл «Челси» в безумном матче АПЛ, ведя в счете 2:0.