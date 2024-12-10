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Англия
10 декабря 2024, 07:29 | Обновлено 10 декабря 2024, 07:31
279
0

Тоттенхэм определился с судьбой Постекоглу. Что известно?

Руководство «шпор» продолжает доверять наставнику

10 декабря 2024, 07:29 | Обновлено 10 декабря 2024, 07:31
279
0
Тоттенхэм определился с судьбой Постекоглу. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Руководство лондонского «Тоттенхэма» определилось с дальнейшей судьбой главного тренера команды Ангелоса Постекоглу, об этом пишет The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб не хочет принимать поспешные решения. 59-летний австралиец продолжает сохранять поддержку от руководства «шпор».

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проиграл «Челси» в безумном матче АПЛ, ведя в счете 2:0.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига отставка
Олег Вахоцкий Источник: The Telegraph
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