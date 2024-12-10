Унаи ЭМЕРИ: «Главное не допускать ошибок, как против Брюгге»
Астон Вилла будет гостить у Лейпцига на мачте 6-го тура Лиги чемпионов
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал готовность команды к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против РБ Лейпцига.
«Этот матч очень важен для нас. Команда мотивирована и хочет остаться в топ-8. Лейпциг – очень сильная команда, хотя они еще не выигрывали в этой Лиге чемпионов.
Мы просмотрели каждый из их матчей и считаю, что мы сможем их победить.
Надеемся на результативность Джона Дюрана. Он сейчас в хорошей форме. Также дополнительную мотивацию добавляет результативная игра с Брентфордом у Уоткинса.
Главное – не допускать ошибок и сосредоточиться на игре. Я имею в виду ошибки, как в матче против Брюгге», – прокомментировал Эмери.
Матч РБ Лейпциг – Астон Вілла відбудеться 10 грудня о 22:00.
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