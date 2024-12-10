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  4. Унаи ЭМЕРИ: «Главное не допускать ошибок, как против Брюгге»
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 05:44 | Обновлено 10 декабря 2024, 05:58
54
0

Унаи ЭМЕРИ: «Главное не допускать ошибок, как против Брюгге»

Астон Вилла будет гостить у Лейпцига на мачте 6-го тура Лиги чемпионов

10 декабря 2024, 05:44 | Обновлено 10 декабря 2024, 05:58
54
0
Унаи ЭМЕРИ: «Главное не допускать ошибок, как против Брюгге»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал готовность команды к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против РБ Лейпцига.

«Этот матч очень важен для нас. Команда мотивирована и хочет остаться в топ-8. Лейпциг – очень сильная команда, хотя они еще не выигрывали в этой Лиге чемпионов.

Мы просмотрели каждый из их матчей и считаю, что мы сможем их победить.

Надеемся на результативность Джона Дюрана. Он сейчас в хорошей форме. Также дополнительную мотивацию добавляет результативная игра с Брентфордом у Уоткинса.

Главное – не допускать ошибок и сосредоточиться на игре. Я имею в виду ошибки, как в матче против Брюгге», – прокомментировал Эмери.

Матч РБ Лейпциг – Астон Вілла відбудеться 10 грудня о 22:00.

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Лига чемпионов Астон Вилла РБ Лейпциг Унаи Эмери
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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