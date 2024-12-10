Унаи ЭМЕРИ: «Главное не допускать ошибок, как против Брюгге»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал готовность команды к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против РБ Лейпцига.

«Этот матч очень важен для нас. Команда мотивирована и хочет остаться в топ-8. Лейпциг – очень сильная команда, хотя они еще не выигрывали в этой Лиге чемпионов.

Мы просмотрели каждый из их матчей и считаю, что мы сможем их победить.

Надеемся на результативность Джона Дюрана. Он сейчас в хорошей форме. Также дополнительную мотивацию добавляет результативная игра с Брентфордом у Уоткинса.

Главное – не допускать ошибок и сосредоточиться на игре. Я имею в виду ошибки, как в матче против Брюгге», – прокомментировал Эмери.

Матч РБ Лейпциг – Астон Вілла відбудеться 10 грудня о 22:00.