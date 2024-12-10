10 декабря на «Бай-Арена» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Байер» встретится с «Интером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда в прошлом сезоне выдала лучший футбол в истории. Подопечные Хаби Алонсо вообще не проигрывали на внутренней арене, в итоге став и чемпионом страны (причем это первая серебряная салатница за все время), и обладателем кубка Германии. Правда, тогда в Лиге Европы немцев все-таки обыграли футболисты Аталанты. Сейчас аспиринщики, несмотря на сохранение и усиление состава, и удержание тренерского штаба молодого испанца, уже не так убедительно смотрится. Но все-таки держится в группе лидеров Бундеслиги. Возвращение в Лигу чемпионов получилось начать с побед над Фейеноордом и Миланом, причем еще и не пропускали. Но потом не выиграли у Бреста, закончив 1:1, а на Энфилде был разгром от Ливерпуля. Впрочем, в прошлом туре немцы отвели душу, забив Ред Булл Зальцбург пять безответных голов.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Интер

Клуб в прошлом сезоне не смог повторить результат в Лиге чемпионов, где в 2023-м году играли в финале. Но все с лихвой было компенсировано победой в Серии А - причем скудетто было оформлено досрочно. Сейчас черно-синие держится в группе лидеров национального первенства, где пока что никто не может оторваться от конкурентов, хотя у команды из Милана получилось прибавить после неудач на старте. В Лиге чемпионов итальянцы добились почти максимального результата. Начав с нулевой ничьей на поле Манчестер Сити, потом они только выигрывали, продолжая вообще не пропускать: 4:0 с Црвеной Звездой, по 1:0 не только с кризисным Янг Бойз, но и с сильными оппонентами, Арсеналом и РБ Лейпциг.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2002/2003 в Лиге чемпионов и в 2020-м в плей-офф Лиги Европы. Все время побеждали нерадзурри.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у немцев есть хорошие шансы наконец-то победить. Но их соперник очень опытен - рекомендуем ставить на то, что гости не проиграют и сейчас (коэффициент - 1,71).