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Португалия
10 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:00
6
0

Эштрела – Арока – 2:1. Битва аутсайдеров и автогол. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Португалии

10 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:00
6
0
Эштрела – Арока – 2:1. Битва аутсайдеров и автогол. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «Эштрела» и «Арока».

Игра проходила на стадионе «Жозе Гомеш» в Амадоре, где команда «Эштрела» одержала победу со счётом 2:1

Чемпионат Португалии. 13 тур. 9 декабря

«Эштрела» – «Арока» – 2:1

Голы: Есгайо 58 (Автогол), Пиньо, 68 – Джейсон, 4

Видеообзор матча:

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Арока Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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