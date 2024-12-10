Португалия10 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:00
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Эштрела – Арока – 2:1. Битва аутсайдеров и автогол. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Португалии
10 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:00
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9 декабря в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «Эштрела» и «Арока».
Игра проходила на стадионе «Жозе Гомеш» в Амадоре, где команда «Эштрела» одержала победу со счётом 2:1
Чемпионат Португалии. 13 тур. 9 декабря
«Эштрела» – «Арока» – 2:1
Голы: Есгайо 58 (Автогол), Пиньо, 68 – Джейсон, 4
Видеообзор матча:
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