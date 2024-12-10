Эштрела – Арока – 2:1. Битва аутсайдеров и автогол. Видео голов и обзор

9 декабря в рамках 13-го тура чемпионата Португалии состоялся матч между командами «Эштрела» и «Арока».

Игра проходила на стадионе «Жозе Гомеш» в Амадоре, где команда «Эштрела» одержала победу со счётом 2:1

Чемпионат Португалии. 13 тур. 9 декабря

«Эштрела» – «Арока» – 2:1

Голы: Есгайо 58 (Автогол), Пиньо, 68 – Джейсон, 4

Видеообзор матча: