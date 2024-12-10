ВИДЕО. Эминем спародировал празднование Криштиану Роналду. Это нужно видеть

Рэпер Эминем, выступая в Абу-Даби, запомнился жестом, который он адресовал нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Давая концерт в столице Саудовской Аравии, легендарный артист не мог не передать месседж одному из величайших футболистов в истории.

Во время исполнения одной из песен Эминем изобразил фирменное празднование Криштиану «SIUUU».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Правда, не всем футбольным болельщикам понравилось исполнение американца, о чем они написали в комментариях под публикацией:

«Это не SIUUU, бро 😭🙏», – гласил самый залайканный комментарий.