ВИДЕО. Эминем спародировал празднование Криштиану Роналду. Это нужно видеть
Легендарный рэпер оказался фаном португальца
Рэпер Эминем, выступая в Абу-Даби, запомнился жестом, который он адресовал нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Давая концерт в столице Саудовской Аравии, легендарный артист не мог не передать месседж одному из величайших футболистов в истории.
Во время исполнения одной из песен Эминем изобразил фирменное празднование Криштиану «SIUUU».
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Правда, не всем футбольным болельщикам понравилось исполнение американца, о чем они написали в комментариях под публикацией:
«Это не SIUUU, бро 😭🙏», – гласил самый залайканный комментарий.
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