11.12.2024 22:00 - : -
Лига чемпионов10 декабря 2024, 02:53 |
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Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 11 декабря в 22:00
10 декабря 2024, 02:53 |
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В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «Манчестер Сити».
Матч пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум», который находится в городе Турин.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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