В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «Манчестер Сити».

Матч пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум», который находится в городе Турин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция