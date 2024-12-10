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Ювентус
11.12.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 02:53 |
10
0

Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 11 декабря в 22:00

10 декабря 2024, 02:53 |
10
0
Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «Манчестер Сити».

Матч пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум», который находится в городе Турин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Ювентус – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус – Манчестер Сити
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смотреть онлайн Лига чемпионов Манчестер Сити Ювентус
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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