Шанс для горняков. Бавария потеряла девять игроков на матч с Шахтером

Мюнхенская «Бавария» не сможет рассчитывать сразу на девять своих игроков в матче 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», сообщает Bild.

Так, из-за травм встречу пропустят вратари Мануэль Нойер и Свен Ульрайх, защитники Йосип Станишич, Хироки Ито и Альфонсо Дэвис, полузащитник Жоау Пальинья, вингеры Серж Гнабри и Кингсли Коман, а также форвард Гарри Кейн.

Сейчас «Шахтер» занимает в Лиге чемпионов 26-е место, набрав четыре очка. У «Баварии» на пять пунктов больше – она тринадцатая.

Матч между командами состоится во вторник, 10 декабря, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 по киевскому времени.