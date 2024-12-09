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  4. Шанс для горняков. Бавария потеряла девять игроков на матч с Шахтером
Лига чемпионов
09 декабря 2024, 22:19 |
853
1

Шанс для горняков. Бавария потеряла девять игроков на матч с Шахтером

У немецкого гранда серьезные проблемы с составом

09 декабря 2024, 22:19 |
853
1
Шанс для горняков. Бавария потеряла девять игроков на матч с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine.

Мюнхенская «Бавария» не сможет рассчитывать сразу на девять своих игроков в матче 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», сообщает Bild.

Так, из-за травм встречу пропустят вратари Мануэль Нойер и Свен Ульрайх, защитники Йосип Станишич, Хироки Ито и Альфонсо Дэвис, полузащитник Жоау Пальинья, вингеры Серж Гнабри и Кингсли Коман, а также форвард Гарри Кейн.

Сейчас «Шахтер» занимает в Лиге чемпионов 26-е место, набрав четыре очка. У «Баварии» на пять пунктов больше – она тринадцатая.

Матч между командами состоится во вторник, 10 декабря, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Мануэль Нойер Свен Ульрайх Йосип Станишич Хироки Ито Альфонсо Дэвис Жоау Пальинья Кингсли Коман Серж Гнабри Гарри Кейн
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Gargantua81
ого. так может у Шахтера есть шансы?
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