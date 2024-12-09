Стало известно, когда Ястремская сыграет стартовый матч в Лиможе
Ястремская начнёт матч на турнире WTA 125 в Лиможе 10 декабря
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) начнёт своё выступление на турнире WTA 125 в Лиможе 10 декабря.
В первом круге она сыграет против нейтральной теннисистки Алины Чараевой (WTA 248), которая прошла в основную сетку, победив в квалификации литовку Юстину Микульските (WTA 237). Это будет первая встреча Ястремской с Чараевой.
Матч Ястремской с Чараевой состоится третьим запуском на центральном корте, начало встречи ориентировочно в 14:00 по Киеву. Старт второго дня турнира в 11:00.
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