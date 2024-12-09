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  4. Дарио СРНА: «ФИФА украла наших футболистов, ослабив Шахтер»
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 21:23 |
267
0

Дарио СРНА: «ФИФА украла наших футболистов, ослабив Шахтер»

Хорватский функционер резко высказался в адрес ключевого органа управления мировым футболом

09 декабря 2024, 21:23 |
267
0
Дарио СРНА: «ФИФА украла наших футболистов, ослабив Шахтер»
shakhtar.com. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказался на тему проблем, которые возникли у всего украинского клубного футбола, в том числе «горняков», после введения правила Annexe 7 со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

«Только ФИФА может объяснить, в чем проблема, но они этого не делают. ФИФА должна существовать для защиты клуба и игроков в различных ситуациях. Но они справились с этим по-своему. Вот почему ФИФА не принесла ничего хорошего украинскому футболу, в отличие от УЕФА, который пытался с первого дня. ФИФА, наоборот, ничего не сделала. Но «Шахтер» выстоял и будет жить дальше».

«Как это повлияло на мою работу? Это придало мне еще больше сил, чтобы вместе с тренером, президентом и генеральным директором сделать «Шахтер» сильнее. Мы на правильном пути. Если ФИФА думает, что они могут украсть всех наших игроков и ослабить нас, то это очень большая ошибка, потому что мы – украинцы», – заявил Срна.

Напомним, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны ФИФА при помощи Annexe 7 разрешила футболистам-легионерам в одностороннем порядке приостанавливать срок действия контрактов с украинскими клубами и подписывать временные трудовые соглашения с любыми другими клубами мира. При этом, прежние контракты автоматически на аналогичный срок не продлевались, из-за чего со временем многие легионеры покинули «Шахтер» свободными агентами. Никакой финансовой компенсации за таких футболистов (например, Витао или Манора Соломона) украинский клуб ни от кого так и не получил.

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Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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