Не та антенна для Рэтклиффа. В МЮ нашли нового виновника клубных неудач

7 декабря Манчестер Юнайтед провел свой пятый матч под руководством португальского наставника Рубена Аморима. Если в первых трех своих поединках во главе "красных дьяволов" экс-коучу лиссабонского Спортинга удавалось не проигрывать (ничья против Ипсвича – 1:1, победа над Буде-Глимт – 3:2 и победа над Эвертоном – 4:0), то вот в двух крайних играх МЮ вновь выглядел крайне уныло, а то и беспомощно, проиграв в рамках АПЛ сперва Арсеналу на выезде (0:2), а затем и в родных стенах Ноттингем Форест (2:3).

Поражение от "лесников" оказалось особенно болезненным для амбициозных боссов и инвесторов Манчестер Юнайтед во главе с сэром Джимом Рэтклиффом, который с текущего сезона взял под свой личный контроль спортивный вектор развития клуба. Уже на следующий день после неудачи в матче с Ноттингем Форест официальный сайт английского гранда объявил о завершении сотрудничества с 53-летним английским специалистом Дэном Эшвортом. Тот с июля занимал пост спортивного директора "красных дьяволов", а в момент его назначения Рэтклифф публично заявлял, что МЮ удалось завлечь в свои ряды "одного из лучших спортивных директоров мирового футбола".

Впрочем, после того, как МЮ оказался на промежуточном 13-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, Рэтклифф поспешил расстаться с Эшвортом. Контракт с функционером был расторгнут по взаимному соглашению сторон всего-то через пять месяцев с момента его подписания.

Несмотря на формулировку о "взаимном соглашении сторон", в кулуарах английского футбола практически ни у кого не возникает сомнений, что Эшворт де-факто был уволен, став жертвой неудачных выступлений "красных дьяволов" в текущем сезоне. Проще говоря, Рэтклифф и его советники попросту сделали Дэна очередным виновником того, что происходит сейчас вокруг МЮ. Почему очередным? Да потому что первой еще в конце октября «полетела голова» 54-летнего главного тренера Эрика тен Хага, на место которого впоследствии и был назначен Рубен Аморим.

Упоминание тен Хага в контексте нынешнего ухода из МЮ Дэна Эшворта является неслучайным. Дело в том, что летом нынешнего года, как судачат британские инсайдеры, не без активного вмешательства своего спортивного директора "красные дьяволы" приняли решение о подписании нового контракта с нидерландским наставником. И когда в октябре тен Хага пришлось увольнять, манкунианцы понесли абсолютно незапланированные финансовые потери в размере 10,4 миллионов фунтов, которые пришлось заплатить Эрику в виде неустойки за немедленное расторжение контракта. Более того, следом за этим еще около 11 миллионов фунтов стерлингов Манчестер Юнайтед перевел на счета лиссабонского Спортинга за то, чтобы заполучить в свои ряды Рубена Аморима. Таким образом, "служебная халатность" Эшворта обошлась казне английского гранда в почти 22 миллиона фунтов, хотя списывать все исключительно на несчастного Дэна было бы верхом цинизма и несправедливости.

Getty Images

С другой стороны, именно Эшворт является ответственным за летнюю трансферную кампанию Манчестер Юнайтед, в ходе которой в клуб пришли Лени Йоро, Мануэль Угарте, Маттейс де Лигт, Нуссаир Мазрауи и Джошуа Зиркзе, на подписание которых было потрачено порядка 200 миллионов фунтов. И все эти траты были сделаны для того, чтобы после пятнадцати туров уныло болтаться в нижней части турнирной таблицы АПЛ?

Очевидно, что решение о необходимости попрощаться с Эшвортом непросто далось Джиму Рэтклиффу. Ранее Манчестер Юнайтед потратил около пяти месяцев на то, чтобы переманить Дэна из Ньюкасла, и в клубе из Манчестера полагали, что на долгие годы закрыли эту позицию, являющуюся важной частью топ-менеджмента. Однако сотрудничество продлилось совсем недолго, и теперь МЮ опять придется искать подходящего кандидата, либо же менять клубную структуру управления, что может привести к разбалансировке, а также размытию границ в вопросах полномочий и ответственности.

Уход Эшворта из МЮ, как сообщают английские инсайдеры, произошел в весьма динамичной манере. Сразу после финального свистка в матче против Ноттингем Форест у спортивного директора "красных дьяволов" состоялась экстренная встреча с генеральным директором клуба Омаром Беррадой – еще одной фигурой топ-калибра, на которую серьезную ставку делает Джим Рэтклифф. После этого Эшворта заметили, когда он очень быстро прошел через зал для пресс-конференций в другую часть Олд Траффорд в компании с операционным директором МЮ Коллетт Рош.

А уже в воскресенье об уходе Эшворта узнала широкая общественность, что на фоне интервью Рэтклиффа, которое босс МЮ дал сразу после поражения от Ноттингем Форест, выглядело весьма символично, ведь сэр Джим заявил, что «допустил одну или две ошибки» при подборе нужных людей на важные должности в Юнайтед.

Постфактум в словах Рэтклиффа ясно читаются и те самые "две кадровые ошибки" манчестерского клуба. Первая – это Эрик тен Хаг, с которым летом было принято решение продолжить сотрудничество. Вторая – это герой нашего сегодняшнего разговора Дэн Эшворт…

Интересно также и то, что Рэтклиффа прямо спросили – не мешает ли правильному развитию Манчестер Юнайтед то обстоятельство, что в его спортивную империю, находящуюся под крылом британской международной химической группы Ineos, помимо собственно самих "красных дьяволов", входят также французская Ницца и швейцарская Лозанна. Мол, приходится отвлекаться на другие проекты, что может мешать качественно выстраивать всю вертикаль в МЮ.

На это Рэтклифф ответил весьма любопытно: "Если бы мы [Ineos] не занимались Ниццей и Лозанной, то не добрались бы и до Юнайтед, прекрасно осознавая, что это целый путь, в котором необходимо достичь той точки, где твоя антенна работает как надо. Наша антенна не была идеальной в случае с Манчестер Юнайтед, и мы допустили одну или две ошибки, но это все равно намного лучше, чем могло бы быть, если бы мы не имели опыта в Ницце и Лозанне".

Выходит, что Эрик тен Хаг и Дэн Эшворт просто оказались не теми антеннами для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед. Что ж, подождем, чем и когда закончится весь этот "радиоволновой эксперимент" сэра Джима…

Текст: meta.ua