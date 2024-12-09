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Чемпионат Украины
09 декабря 2024, 21:13 | Обновлено 09 декабря 2024, 21:26
720
0

«Правила футбола поменяли?». Тренер Полесья раскритиковал судейство

Ашур недоволен работой арбитров

09 декабря 2024, 21:13 | Обновлено 09 декабря 2024, 21:26
720
0
«Правила футбола поменяли?». Тренер Полесья раскритиковал судейство
ФК Полесье

Наставник «Полесья», которое не выигрывает в семи турах УПЛ кряду, после поражения 0:1 от «Руха» дал понять, что недоволен работой арбитров. В поединке с львовянами у команды Имада Ашура удалили двух игроков.

«Был план на игру, но его один раз скорректировали, второй раз скорректировали. Наш план никого не интересует... Не знаю, сколько раз нашим игрокам должны ходить по ногам в чужой штрафной. Зачем вообще строить планы на игру в такой ситуации? Но у нас были свои моменты, где игроки не добежали или еще что-то. Шансы были, несмотря на удаления. Могли и забить, но просто не было».

«Не знаю, кому это интересно и слушает ли кто-то. У меня есть своя работа. Я ее выполняю, чтобы совесть не мучила. Надеюсь, будут люди, которых будет немного совесть мучить. Допускаю, что первое удаление было. Там был контакт, спорить не буду. Но буду спорить, когда нам не дают пенальти, хотя наступают на ногу нашим игрокам. Гуцуляку сейчас, Пайшао ранее».

«Может, правила изменили, а я не знаю? Это раздражает. VAR секунду проверяет и все. Хочется, чтобы в обе стороны это работало. Признаю, что приходим сложный период, но ребят поблагодарю за старание, они хотят закончить эту серию», – сказал Ашур.

По теме:
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух Имад Ашур
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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