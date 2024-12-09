Что с Полесьем? Команда Ашура не выигрывает 7 матчей УПЛ кряду. 4 поражения

«Полесье» в матче чемпионата Украины проиграло «Руху» со счетом 0:1, продлив серию без побед до семи туров УПЛ. Последняя победа была зафиксирована 6 октября над «Ворсклой».

После этого команда Имада Ашура трижды сыграла вничью и четыре раза проиграла.

В таблице «Полесье» с 24 пунктами идет на пятой позиции в 9 очках от топ-3.