Украина. Премьер лига09 декабря 2024, 20:13 |
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Что с Полесьем? Команда Ашура не выигрывает 7 матчей УПЛ кряду. 4 поражения
Последняя победа была в октябре
09 декабря 2024, 20:13 |
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«Полесье» в матче чемпионата Украины проиграло «Руху» со счетом 0:1, продлив серию без побед до семи туров УПЛ. Последняя победа была зафиксирована 6 октября над «Ворсклой».
После этого команда Имада Ашура трижды сыграла вничью и четыре раза проиграла.
В таблице «Полесье» с 24 пунктами идет на пятой позиции в 9 очках от топ-3.
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