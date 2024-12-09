Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что с Полесьем? Команда Ашура не выигрывает 7 матчей УПЛ кряду. 4 поражения
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 20:13 |
778
1

Что с Полесьем? Команда Ашура не выигрывает 7 матчей УПЛ кряду. 4 поражения

Последняя победа была в октябре

09 декабря 2024, 20:13 |
778
1
Что с Полесьем? Команда Ашура не выигрывает 7 матчей УПЛ кряду. 4 поражения
ФК Полесье

«Полесье» в матче чемпионата Украины проиграло «Руху» со счетом 0:1, продлив серию без побед до семи туров УПЛ. Последняя победа была зафиксирована 6 октября над «Ворсклой».

После этого команда Имада Ашура трижды сыграла вничью и четыре раза проиграла.

В таблице «Полесье» с 24 пунктами идет на пятой позиции в 9 очках от топ-3.

По теме:
«Правила футбола поменяли?». Тренер Полесья раскритиковал судейство
Полесье – Рух – 0:1. Два удаления и шесть матчей без побед. Видео гола
Ашур теряет контроль. Полесье с двумя удалениями проиграло Руху
Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
Футбол | 08 декабря 2024, 23:29 10
Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити

Ливерпуль продолжает лидировать, пенсионеры оторвались от канониров, горожане – четвертые

Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Футбол | 09 декабря 2024, 20:05 30
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата

В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Футбол | 09.12.2024, 07:23
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
СРНА: «Шахтер может обыграть Баварию, а затем проиграть команде УПЛ»
Футбол | 09.12.2024, 15:55
СРНА: «Шахтер может обыграть Баварию, а затем проиграть команде УПЛ»
СРНА: «Шахтер может обыграть Баварию, а затем проиграть команде УПЛ»
Не та антенна для Рэтклиффа. В МЮ нашли нового виновника клубных неудач
Футбол | 09.12.2024, 21:03
Не та антенна для Рэтклиффа. В МЮ нашли нового виновника клубных неудач
Не та антенна для Рэтклиффа. В МЮ нашли нового виновника клубных неудач
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Strontium
К Шахтёру готовятся
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
08.12.2024, 13:18 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
08.12.2024, 02:11 15
Футбол
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
08.12.2024, 08:54
Бокс
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 09:33 2
Бокс
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем