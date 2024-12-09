Украина. Премьер лига09 декабря 2024, 19:51 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:58
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У Полесья второе удаление за матч. Прямую красную получил вратарь
Удалили Венделла и Волынца
09 декабря 2024, 19:51 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:58
3476
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В матче чемпионата Украины Полесье – Рух хозяева, проигрывая 0:1, на 83-й минуте остались вдевятером. Арбитр удалил вратаря Евгения Волынца за фол около штрафной.
Это удаление стало вторым для житомирской команды в этой встрече. На 12-й минуте прямую красную карточку получил защитник Венделл.
Рефери назначил опасный штрафной, который Юрий Климчук реализовать не сумел. Полесье находится на серии из семи кряду матчей УПЛ без побед.
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