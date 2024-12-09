У Полесья второе удаление за матч. Прямую красную получил вратарь

В матче чемпионата Украины Полесье – Рух хозяева, проигрывая 0:1, на 83-й минуте остались вдевятером. Арбитр удалил вратаря Евгения Волынца за фол около штрафной.

Это удаление стало вторым для житомирской команды в этой встрече. На 12-й минуте прямую красную карточку получил защитник Венделл.

Рефери назначил опасный штрафной, который Юрий Климчук реализовать не сумел. Полесье находится на серии из семи кряду матчей УПЛ без побед.