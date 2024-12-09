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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 19:51 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:58
3476
0

У Полесья второе удаление за матч. Прямую красную получил вратарь

Удалили Венделла и Волынца

09 декабря 2024, 19:51 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:58
3476
0
У Полесья второе удаление за матч. Прямую красную получил вратарь
ФК Полесье

В матче чемпионата Украины Полесье – Рух хозяева, проигрывая 0:1, на 83-й минуте остались вдевятером. Арбитр удалил вратаря Евгения Волынца за фол около штрафной.

Это удаление стало вторым для житомирской команды в этой встрече. На 12-й минуте прямую красную карточку получил защитник Венделл.

Рефери назначил опасный штрафной, который Юрий Климчук реализовать не сумел. Полесье находится на серии из семи кряду матчей УПЛ без побед.

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Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух Евгений Волынец удаление (красная карточка)
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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