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  4. «Он так и не признался». Во Франции раскритиковали интервью Мбаппе
Испания
09 декабря 2024, 19:41 |
320
2

«Он так и не признался». Во Франции раскритиковали интервью Мбаппе

Болельщики и журналисты разгневаны, что футболист не признает проблем в мадридском «Реале»

09 декабря 2024, 19:41 |
320
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«Он так и не признался». Во Франции раскритиковали интервью Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер испанского «Реала» Килиан Мбаппе дал интервью для французского телеканала Canal+, где ответил на важные вопросы, которые беспокоили и журналистов, и болельщиков.

Слова игрока вызвали смешанную реакцию в футбольном мире – одни поддержали игрока, другие раскритиковали из-за нежелания видеть проблемы в текущем сезоне. Бывшая французская футболистка Лор Булло заявила:

«Я была рада видеть его, ведь мы давно не слышали Килиана. После интервью я чувствую себя немного растерянной, потому, что ожидала намного больше. Все были уверены, что Мбаппе будет открытым, но он постоянно контролировал каждое слово.

Килиан все время отвечал «мы», а не «я». Была надежда, что он возьмет вину на себя за провальный сезон и раскроет причины, почему все не работает в клубе. Мбаппе мог бы сказать: «Я плохо играю и не слишком уверен в себе». Но он не сделал этого», – рассказала Лор.

Ранее французский футболист сообщил журналистам, что не отказывался никогда играть за сборную.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе интервью
Микола Титюк Источник: Footmercato
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Комментарии 2
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MaximusOne
Йому просто потрібен вчитель Сплінтер)
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-1
Saar
Та забив уже десяток голів! Чому пристала до людини!!!
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-1
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