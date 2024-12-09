«Он так и не признался». Во Франции раскритиковали интервью Мбаппе
Болельщики и журналисты разгневаны, что футболист не признает проблем в мадридском «Реале»
Лидер испанского «Реала» Килиан Мбаппе дал интервью для французского телеканала Canal+, где ответил на важные вопросы, которые беспокоили и журналистов, и болельщиков.
Слова игрока вызвали смешанную реакцию в футбольном мире – одни поддержали игрока, другие раскритиковали из-за нежелания видеть проблемы в текущем сезоне. Бывшая французская футболистка Лор Булло заявила:
«Я была рада видеть его, ведь мы давно не слышали Килиана. После интервью я чувствую себя немного растерянной, потому, что ожидала намного больше. Все были уверены, что Мбаппе будет открытым, но он постоянно контролировал каждое слово.
Килиан все время отвечал «мы», а не «я». Была надежда, что он возьмет вину на себя за провальный сезон и раскроет причины, почему все не работает в клубе. Мбаппе мог бы сказать: «Я плохо играю и не слишком уверен в себе». Но он не сделал этого», – рассказала Лор.
Ранее французский футболист сообщил журналистам, что не отказывался никогда играть за сборную.
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