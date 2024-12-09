Краснопир забил 6-й гол в сезоне УПЛ. Полесье в меньшинстве с 12-й минуты

В матче чемпионата Украины между Полесьем и Рухом счет 1:0 на 30-й минуте сделал форвард львовской команды Игорь Краснопир, который оформил первый гол в УПЛ с октября и шестой в сезоне чемпионата Украины.

При этом Полесье уже с 13-й минуты играет в меньшинстве, когда арбитр удалил Венделла, который грубо сыграл в центре поля против Романа Дидыка.

Судья показал прямую красную карточку после просмотра VAR.