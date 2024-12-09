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  4. Краснопир забил 6-й гол в сезоне УПЛ. Полесье в меньшинстве с 12-й минуты
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 18:59
638
0

Краснопир забил 6-й гол в сезоне УПЛ. Полесье в меньшинстве с 12-й минуты

Форвард прервал неудачную серию

09 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 18:59
638
0
Краснопир забил 6-й гол в сезоне УПЛ. Полесье в меньшинстве с 12-й минуты
ФК Рух. Игорь Краснопир

В матче чемпионата Украины между Полесьем и Рухом счет 1:0 на 30-й минуте сделал форвард львовской команды Игорь Краснопир, который оформил первый гол в УПЛ с октября и шестой в сезоне чемпионата Украины.

При этом Полесье уже с 13-й минуты играет в меньшинстве, когда арбитр удалил Венделла, который грубо сыграл в центре поля против Романа Дидыка.

Судья показал прямую красную карточку после просмотра VAR.

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Игорь Краснопир Рух Львов Полесье Житомир Полесье - Рух Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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