Украина. Премьер лига09 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 18:59
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Краснопир забил 6-й гол в сезоне УПЛ. Полесье в меньшинстве с 12-й минуты
Форвард прервал неудачную серию
09 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 18:59
638
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В матче чемпионата Украины между Полесьем и Рухом счет 1:0 на 30-й минуте сделал форвард львовской команды Игорь Краснопир, который оформил первый гол в УПЛ с октября и шестой в сезоне чемпионата Украины.
При этом Полесье уже с 13-й минуты играет в меньшинстве, когда арбитр удалил Венделла, который грубо сыграл в центре поля против Романа Дидыка.
Судья показал прямую красную карточку после просмотра VAR.
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