Помогло удаление? Рух вышел вперед в матче с Полесьем

В понедельник, 9 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полесье» (Житомир) и «Рух» (Львов).

Команды играют на стадионе «Центральный» в Житомире.

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Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

На 12-й минуте «Полесье» осталось в меньшинстве из-за удаления форварда Венделла. На 31-й «Рух» открыл счет – гол забил Игорь Краснопир.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур. 9 декабря

Полесье – Рух – 0:1

Удаление: Венделл (Полесье), 12

Гол: Краснопир, 31