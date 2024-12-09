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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 18:57
743
0

Помогло удаление? Рух вышел вперед в матче с Полесьем

Игорь Краснопир открыл счет после ассиста Евгения Пастуха

09 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 18:57
743
0
Помогло удаление? Рух вышел вперед в матче с Полесьем
Игорь Краснопир

В понедельник, 9 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полесье» (Житомир) и «Рух» (Львов).

Команды играют на стадионе «Центральный» в Житомире.

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Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

На 12-й минуте «Полесье» осталось в меньшинстве из-за удаления форварда Венделла. На 31-й «Рух» открыл счет – гол забил Игорь Краснопир.

Украинская Премьер-лига, 16-й тур. 9 декабря

Полесье – Рух – 0:1

Удаление: Венделл (Полесье), 12

Гол: Краснопир, 31

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Источник: Динамо выбирает из двух молодых украинских защитников
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух удаление (красная карточка) Игорь Краснопир Евгений Пастух (футболист) Венделл Габриэл
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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