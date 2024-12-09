Украина. Премьер лига09 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 18:57
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Помогло удаление? Рух вышел вперед в матче с Полесьем
Игорь Краснопир открыл счет после ассиста Евгения Пастуха
09 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 18:57
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В понедельник, 9 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Полесье» (Житомир) и «Рух» (Львов).
Команды играют на стадионе «Центральный» в Житомире.
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Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
На 12-й минуте «Полесье» осталось в меньшинстве из-за удаления форварда Венделла. На 31-й «Рух» открыл счет – гол забил Игорь Краснопир.
Украинская Премьер-лига, 16-й тур. 9 декабря
Полесье – Рух – 0:1
Удаление: Венделл (Полесье), 12
Гол: Краснопир, 31
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