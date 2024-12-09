«Нужно платить». Калюжный рассказал, почему не раздает фанам футболки

Хавбек «Александрии» Иван Калюжный, который стал популярным после яркого дебюта в сборной Украины, рассказал, что не может раздавать футболки фанатам, несмотря на то, что желающих стало очень много.

«В последнее время очень часто слышу просьбу дать футболку, очень много запросов. Но всем нельзя дать, потому что, наверное, у нас маленький клуб, который не дает футболки фанатам».

«А каждая футболка... За них нужно платить», – сказал Калюжный.