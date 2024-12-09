Украина. Премьер лига09 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:32
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7
«Нужно платить». Калюжный рассказал, почему не раздает фанам футболки
Футболки стоят денег
09 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:32
2367
7
Хавбек «Александрии» Иван Калюжный, который стал популярным после яркого дебюта в сборной Украины, рассказал, что не может раздавать футболки фанатам, несмотря на то, что желающих стало очень много.
«В последнее время очень часто слышу просьбу дать футболку, очень много запросов. Но всем нельзя дать, потому что, наверное, у нас маленький клуб, который не дает футболки фанатам».
«А каждая футболка... За них нужно платить», – сказал Калюжный.
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У нас в країні можновладці також роблять бізнес, але про нього не можна говорити, бо...
Ще Яремчук, коли був у Генті, казав, що у них теж не міняються футболками, бо клуб потім заставляє платити по 80 євро за штуку. Так і вивели моду мінятися футболками. Раніше в кожному матчі ЛЧ чи просто великому домашньому мінялися. Тепер, коли треба самим платити, то перестали.
Це що, типу безкоштовний склад футболок, чи що?
Хочеш футболку з ім'ям кумира - піди і купи.