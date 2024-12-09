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  4. «Нужно платить». Калюжный рассказал, почему не раздает фанам футболки
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:32
2367
7

«Нужно платить». Калюжный рассказал, почему не раздает фанам футболки

Футболки стоят денег

09 декабря 2024, 19:18 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:32
2367
7
«Нужно платить». Калюжный рассказал, почему не раздает фанам футболки
ФК Александрия

Хавбек «Александрии» Иван Калюжный, который стал популярным после яркого дебюта в сборной Украины, рассказал, что не может раздавать футболки фанатам, несмотря на то, что желающих стало очень много.

«В последнее время очень часто слышу просьбу дать футболку, очень много запросов. Но всем нельзя дать, потому что, наверное, у нас маленький клуб, который не дает футболки фанатам».

«А каждая футболка... За них нужно платить», – сказал Калюжный.

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Александрия Иван Калюжный Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Engineer
До слез, хоть на карту ему кидай..
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+3
sergio_terry
нічого особистого, просто бізнес.
У нас в країні можновладці також роблять бізнес, але про нього не можна говорити, бо...
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+1
anacreon
Цікаво, скільки в його клубі хочуть за футболку. По космічній ціні, за яку продають в магазинах? Могли б хоч своїм футболістам по собівартості давати. Собівартість тих всіх "фірменних" футболок, пошитих дітьми в китайських підвалах - 5 доларів, напевно.
Ще Яремчук, коли був у Генті, казав, що у них теж не міняються футболками, бо клуб потім заставляє платити по 80 євро за штуку. Так і вивели моду мінятися футболками. Раніше в кожному матчі  ЛЧ чи просто великому домашньому мінялися. Тепер, коли треба самим платити, то перестали.
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+1
ДонЛуган
Ну все кому хочется футболку игрока легко могут купить ее в фаншопе ! Халява закончилась в 1991 году ! 
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0
MaximusOne
З одного боку дивно таке чути, а з другого якщо 1000 людей захочуть футболки, то 1000*вартість футболки, получится кругленька сума (враховуючи що як він каже повинен сам за неї платити).
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0
Первый Среди Равных
А чому футболіст повинен давати фанатам футболки? Це як, всім бажаючим?
Це що, типу безкоштовний склад футболок, чи що? 
Хочеш футболку з ім'ям кумира - піди і купи.
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0
Remark
Дірки на футболках після протирання потім самі зашиваєте чи бабуся латками захуячує?
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0
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