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Испания
09 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:04
1170
0

Уже не ЛЧ. Мичел озвучил конкретную задачу Жироны в нынешнем сезоне

Хочет вернуться в еврокубки

09 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:04
1170
0
Уже не ЛЧ. Мичел озвучил конкретную задачу Жироны в нынешнем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Жироны» Мичел надеется, что по итогам сезона команда сможет вернуться в еврокубки, пусть это будет уже не Лига чемпионов, что удалось в минувшем чемпионате.

«Я хочу, чтобы болельщики наслаждались нашими матчами в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Результаты не такие, какие были в прошлом сезоне, но команда прогрессирует, это хороший момент в истории клуба. Цель – в ближайшие месяцы оставаться на высоте в двух турнирах, в том числе продолжать играть в еврокубках».

«В чемпионате нашей целью является возвращение в еврокубки. Возможно, я пожалею об этих словах, но я нацелен финишировать в топ-6 или топ-7 Ла Лиги», – сказал Мичел.

Сейчас в Ла Лиге команда Виктора Цыганкова идет на 9-й позиции.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: AS
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