Уже не ЛЧ. Мичел озвучил конкретную задачу Жироны в нынешнем сезоне
Хочет вернуться в еврокубки
Наставник «Жироны» Мичел надеется, что по итогам сезона команда сможет вернуться в еврокубки, пусть это будет уже не Лига чемпионов, что удалось в минувшем чемпионате.
«Я хочу, чтобы болельщики наслаждались нашими матчами в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Результаты не такие, какие были в прошлом сезоне, но команда прогрессирует, это хороший момент в истории клуба. Цель – в ближайшие месяцы оставаться на высоте в двух турнирах, в том числе продолжать играть в еврокубках».
«В чемпионате нашей целью является возвращение в еврокубки. Возможно, я пожалею об этих словах, но я нацелен финишировать в топ-6 или топ-7 Ла Лиги», – сказал Мичел.
Сейчас в Ла Лиге команда Виктора Цыганкова идет на 9-й позиции.
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