Источник: Динамо выбирает из двух молодых украинских защитников

По информации журналиста Виктора Вацко, «Динамо» проявляет интерес к двум молодым защитникам в УПЛ: Илье Крупскому из «Ворсклы» и Алексею Сычу из «Руха».

Оба могут сыграть справа в обороне, однако Сыч, который недавно был вызван в сборную Украины, может действовать и в центре, а Крупский в состоянии закрыть оба фланга обороны, но в основном действует справа.

Агент Крупского недавно рассказал о возможном трансфере в МЛС и отметил, что игрок обойдется не менее чем в три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что английский клуб хотел прибрести Сыча, однако не сумел потянуть трансфер.