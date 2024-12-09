Источник: Динамо выбирает из двух молодых украинских защитников
Клубу интересны Крупский и Сыч
По информации журналиста Виктора Вацко, «Динамо» проявляет интерес к двум молодым защитникам в УПЛ: Илье Крупскому из «Ворсклы» и Алексею Сычу из «Руха».
Оба могут сыграть справа в обороне, однако Сыч, который недавно был вызван в сборную Украины, может действовать и в центре, а Крупский в состоянии закрыть оба фланга обороны, но в основном действует справа.
Агент Крупского недавно рассказал о возможном трансфере в МЛС и отметил, что игрок обойдется не менее чем в три миллиона евро.
Ранее сообщалось, что английский клуб хотел прибрести Сыча, однако не сумел потянуть трансфер.
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