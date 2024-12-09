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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 19:29 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:30
2178
1

Источник: Динамо выбирает из двух молодых украинских защитников

Клубу интересны Крупский и Сыч

09 декабря 2024, 19:29 | Обновлено 09 декабря 2024, 19:30
2178
1
Источник: Динамо выбирает из двух молодых украинских защитников
ФК Рух. Алексей Сыч

По информации журналиста Виктора Вацко, «Динамо» проявляет интерес к двум молодым защитникам в УПЛ: Илье Крупскому из «Ворсклы» и Алексею Сычу из «Руха».

Оба могут сыграть справа в обороне, однако Сыч, который недавно был вызван в сборную Украины, может действовать и в центре, а Крупский в состоянии закрыть оба фланга обороны, но в основном действует справа.

Агент Крупского недавно рассказал о возможном трансфере в МЛС и отметил, что игрок обойдется не менее чем в три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что английский клуб хотел прибрести Сыча, однако не сумел потянуть трансфер.

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Динамо Киев Рух Львов Илья Крупский Алексей Сыч Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 1
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Gargantua81
Крупский значительно сильнее. Сыч это обычный защитник, не на много сильнее Тымчика, который уже достал своей тупостью и корявостью.
Я против платить миллионы за игроков такого уровня как Сыч. Лучше уже Малыша наигрывать.
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