Срна, Пятов и Козловский. Шахтер и Рух сыграли хоккейный товарищеский матч
Представители клубов сменили футбольный мяч на хоккейные клюшки
Донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» сменили футбольный мяч на хоккейные клюшки и провели товарищеский поединок. Встреча состоялась в комплексе Emily Resort в Винниках.
Участие в матче приняли президент «Руха» Григорий Козловский, спортивный директор «горняков» Дарио Срна, вратарь Андрей Пятов и многие другие представители клубов.
В поединке действовали особые правила: вместо коньков игроки использовали обычную обувь, а вместо шайбы – теннисный мяч. «Рух» одолел донецкую команду со счетом 16:10.
Главный героем встречи стал президент львовской команды Григорий Козловский, который забил восемь голов и был признан MVP матча.
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