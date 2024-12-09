Срна, Пятов и Козловский. Шахтер и Рух сыграли хоккейный товарищеский матч

Донецкий «Шахтер» и львовский «Рух» сменили футбольный мяч на хоккейные клюшки и провели товарищеский поединок. Встреча состоялась в комплексе Emily Resort в Винниках.

Участие в матче приняли президент «Руха» Григорий Козловский, спортивный директор «горняков» Дарио Срна, вратарь Андрей Пятов и многие другие представители клубов.

В поединке действовали особые правила: вместо коньков игроки использовали обычную обувь, а вместо шайбы – теннисный мяч. «Рух» одолел донецкую команду со счетом 16:10.

Главный героем встречи стал президент львовской команды Григорий Козловский, который забил восемь голов и был признан MVP матча.