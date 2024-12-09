Объявлены составы команд на поединок Полесье – Рух
Матч 16-го тура УПЛ запланирован на 18:00
В понедельник, 9 декабря, состоится заключительный поединок 16-го тура УПЛ между клубами «Полесье» и «Рух». Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
Местом проведения матча станет стадион «Центральный» в Житомире.
Перед началом встречи «Полесье» занимает пятое место (24 балла), а вот «Рух» находится на седьмой позиции (20 очков).
Известны стартовые составы на матч «Полесье» – «Рух»
«Полесье»: Волынец, Матич, Сарапий, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Бабенко (к), Назаренко, Гуцуляк, Луифер, Венделл.
«Рух»: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Карабин, Климчук (к), Краснопир.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло не устраивают игровые качества Лукаса Васкеса и Ферлана Менди
Алиссон и Жота уже тренируются с командой
у Руха 1 виграш, 2 поразки і 4 нічиїх.
зіграли по 7 матчів ніби аутсайдери...
Полісся мабуть всьо - видихались.
Рух ніби ще не зовсім.
скоріш буде нічия.