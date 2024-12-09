Объявлены составы команд на поединок Полесье – Рух

В понедельник, 9 декабря, состоится заключительный поединок 16-го тура УПЛ между клубами «Полесье» и «Рух». Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Местом проведения матча станет стадион «Центральный» в Житомире.

Перед началом встречи «Полесье» занимает пятое место (24 балла), а вот «Рух» находится на седьмой позиции (20 очков).

Известны стартовые составы на матч «Полесье» – «Рух»

«Полесье»: Волынец, Матич, Сарапий, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Бабенко (к), Назаренко, Гуцуляк, Луифер, Венделл.

«Рух»: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Карабин, Климчук (к), Краснопир.