Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Объявлены составы команд на поединок Полесье – Рух
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 16:59 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:10
840
2

Объявлены составы команд на поединок Полесье – Рух

Матч 16-го тура УПЛ запланирован на 18:00

09 декабря 2024, 16:59 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:10
840
2
Объявлены составы команд на поединок Полесье – Рух
ФК Полесье

В понедельник, 9 декабря, состоится заключительный поединок 16-го тура УПЛ между клубами «Полесье» и «Рух». Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Местом проведения матча станет стадион «Центральный» в Житомире.

Перед началом встречи «Полесье» занимает пятое место (24 балла), а вот «Рух» находится на седьмой позиции (20 очков).

Известны стартовые составы на матч «Полесье» – «Рух»

«Полесье»: Волынец, Матич, Сарапий, Михайличенко, Смоляков, Кушниренко, Бабенко (к), Назаренко, Гуцуляк, Луифер, Венделл.

«Рух»: Ледвий, Холод, Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Карабин, Климчук (к), Краснопир.

По теме:
Полесье – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Срна, Пятов и Козловский. Шахтер и Рух сыграли хоккейный товарищеский матч
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Полесье Житомир Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Рух стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Футбол | 09 декабря 2024, 08:13 2
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 

Карло не устраивают игровые качества Лукаса Васкеса и Ферлана Менди

Вернулись в строй. Два важных игрока Ливерпуля восстановились от травм
Футбол | 09 декабря 2024, 16:31 1
Вернулись в строй. Два важных игрока Ливерпуля восстановились от травм
Вернулись в строй. Два важных игрока Ливерпуля восстановились от травм

Алиссон и Жота уже тренируются с командой

Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Бокс | 09.12.2024, 07:44
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Футбол | 09.12.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Футбол | 09.12.2024, 15:19
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
у Полісся в попередніх семи матчах УПЛ три поразки і 4 нічиїх.
у Руха 1 виграш, 2 поразки і 4 нічиїх.
зіграли по 7 матчів  ніби аутсайдери...
Полісся мабуть всьо - видихались.
Рух ніби ще не зовсім.
скоріш буде нічия.
Ответить
+1
Фанькин кот
Сдаётся мне, что Рух победит. Полесье последнее время никакущее. Тем более, так бездарно сливаться и ложится под дынамку суркисову...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
08.12.2024, 12:31 3
Футбол
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
07.12.2024, 16:50
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 8
Футбол
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
08.12.2024, 08:54
Бокс
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
08.12.2024, 01:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем