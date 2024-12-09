Плохой звоночек. Лидер Милана в этом году больше не сыграет

Ключевой игрок «Милана» Кристиан Пулишич из-за повреждения выбыл до конца 2024 года.

Как отмечается, американец травмировал камбаловидную мышцу в матче 15-го тура Серии А против «Аталанты» (1:2). В ближайшие дни футболист пройдет дополнительные обследования.

Клубные врачи прогнозируют, что Кристиан сможет вернуться в общую группу команды только в январе следующего года.

В этом сезоне Пулишич отыграл 20 поединков за клуб во всех турнирах. На счету вингера восемь голов и шесть результативных передач.