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Италия
09 декабря 2024, 15:53 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:19
645
0

Плохой звоночек. Лидер Милана в этом году больше не сыграет

Кристиан Пулишич травмировался в 15-м туре Серии А

09 декабря 2024, 15:53 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:19
645
0
Плохой звоночек. Лидер Милана в этом году больше не сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Ключевой игрок «Милана» Кристиан Пулишич из-за повреждения выбыл до конца 2024 года.

Как отмечается, американец травмировал камбаловидную мышцу в матче 15-го тура Серии А против «Аталанты» (1:2). В ближайшие дни футболист пройдет дополнительные обследования.

Клубные врачи прогнозируют, что Кристиан сможет вернуться в общую группу команды только в январе следующего года.

В этом сезоне Пулишич отыграл 20 поединков за клуб во всех турнирах. На счету вингера восемь голов и шесть результативных передач.

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Кристиан Пулишич Милан Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A травма
Андрій Вітренко Источник: Football-Italia
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