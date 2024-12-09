Италия09 декабря 2024, 15:53 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:19
645
0
Плохой звоночек. Лидер Милана в этом году больше не сыграет
Кристиан Пулишич травмировался в 15-м туре Серии А
09 декабря 2024, 15:53 | Обновлено 09 декабря 2024, 16:19
645
0
Ключевой игрок «Милана» Кристиан Пулишич из-за повреждения выбыл до конца 2024 года.
Как отмечается, американец травмировал камбаловидную мышцу в матче 15-го тура Серии А против «Аталанты» (1:2). В ближайшие дни футболист пройдет дополнительные обследования.
Клубные врачи прогнозируют, что Кристиан сможет вернуться в общую группу команды только в январе следующего года.
В этом сезоне Пулишич отыграл 20 поединков за клуб во всех турнирах. На счету вингера восемь голов и шесть результативных передач.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 декабря 2024, 14:00 0
Криворожский Кривбасс уже договаривается со спарринг-партнерами
Футбол | 08 декабря 2024, 20:54 3
Роман Яремчук разочаровал «Олимпиакос» Пирей
Футбол | 09.12.2024, 15:55
Футбол | 09.12.2024, 08:13
Футбол | 09.12.2024, 06:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.12.2024, 17:39 2
09.12.2024, 07:23 8
Бокс
09.12.2024, 07:44 4
07.12.2024, 22:16 7
09.12.2024, 07:11 6
08.12.2024, 12:31 3