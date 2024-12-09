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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 13:59 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:00
321
0

Динамо оформило 11-й дубль Александрии

Владислав Ванат забил черно-желто-зеленым больше, чем кому-либо - 5 мячей

09 декабря 2024, 13:59 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:00
321
0
Динамо оформило 11-й дубль Александрии
ФК Динамо. Владислав Ванат

Пятый дубль в УПЛ 22-летнего форварда бело-синих Владислава Ваната стал 11-м для «Динамо» в матчах с «Александрией» в чемпионатах Украины. 6 раз киевляне «выстреливали» дуплетом дома и 5 – в гостях. Больше дублей динамовцы оформили только запорожскому «Металлургу», «Волыни» и «Ворскле».

К слову, Ванат забил черно-желто-зеленым больше, чем кому-либо – 5 мячей: 4 – за «Динамо» и 1 – за «Черноморец».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли игроков Динамо в матчах с Александрией в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Счет

Вратарь Александрии

1.

07.07.2001

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

5:0 (д)

Тарас ЧОПИК

2.

11.06.2002

Георгий ПЕЕВ

3:0 (г)

Тарас ЧОПИК

3.

16.07.2011

Браун ИДЕЙЕ

3:1 (г)

Юрий ПАНЬКИВ

4.

20.11.2011

Андрей ЯРМОЛЕНКО

4:0 (д)

Юрий ПАНЬКИВ

5.

02.04.2017

Андрей ЯРМОЛЕНКО

4:1 (г)

Андрей НОВАК

6.

07.05.2017

Денис ГАРМАШ

6:0 (д)

Владислав ЛЕВАНИДОВ

7.

30.05.2019

Виктор ЦЫГАНКОВ

2:0 (г)

Юрий ПАНЬКИВ

8.

07.06.2020

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

5:1 (д)

Юрий ПАНЬКИВ

9.

12.07.2020

Беньямин ВЕРБИЧ

2:2 (г)

Юрий ПАНЬКИВ

10.

01.10.2023

Владимир БРАЖКО

4:2 (д)

Георгий ЕРМАКОВ

11.

08.12.2024

Владислав ВАНАТ

3:0 (д)

Георгий ЕРМАКОВ

Наибольшее количество дублей Динамо одному сопернику в чемпионатах Украины

ДБ

Соперник

Первый

Автор

Последний

Автор

19

Металлург З

11.04.1993

Дмитрий ТОПЧИЕВ

04.12.2015

Олег ГУСЕВ

14

Волынь

16.05.1993

Виктор ЛЕОНЕНКО

10.04.2016

Андрей ЯРМОЛЕНКО

13

Ворскла

08.08.1997

Сергей РЕБРОВ

31.03.2024

Николай ШАПАРЕНКО

11

Заря

13.06.1993

Сергей МИЗИН

16.07.2020

Виктор ЦЫГАНКОВ

11

Кривбасс

03.04.1994

Виктор ЛЕОНЕНКО

30.10.2022

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

11

Александрия

07.07.2001

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

08.12.2024

Владислав ВАНАТ
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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