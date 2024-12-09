Динамо оформило 11-й дубль Александрии

Пятый дубль в УПЛ 22-летнего форварда бело-синих Владислава Ваната стал 11-м для «Динамо» в матчах с «Александрией» в чемпионатах Украины. 6 раз киевляне «выстреливали» дуплетом дома и 5 – в гостях. Больше дублей динамовцы оформили только запорожскому «Металлургу», «Волыни» и «Ворскле».

К слову, Ванат забил черно-желто-зеленым больше, чем кому-либо – 5 мячей: 4 – за «Динамо» и 1 – за «Черноморец».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли игроков Динамо в матчах с Александрией в чемпионатах Украины

Дата Игрок Счет Вратарь Александрии 1. 07.07.2001 Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 5:0 (д) Тарас ЧОПИК 2. 11.06.2002 Георгий ПЕЕВ 3:0 (г) Тарас ЧОПИК 3. 16.07.2011 Браун ИДЕЙЕ 3:1 (г) Юрий ПАНЬКИВ 4. 20.11.2011 Андрей ЯРМОЛЕНКО 4:0 (д) Юрий ПАНЬКИВ 5. 02.04.2017 Андрей ЯРМОЛЕНКО 4:1 (г) Андрей НОВАК 6. 07.05.2017 Денис ГАРМАШ 6:0 (д) Владислав ЛЕВАНИДОВ 7. 30.05.2019 Виктор ЦЫГАНКОВ 2:0 (г) Юрий ПАНЬКИВ 8. 07.06.2020 Виталий БУЯЛЬСКИЙ 5:1 (д) Юрий ПАНЬКИВ 9. 12.07.2020 Беньямин ВЕРБИЧ 2:2 (г) Юрий ПАНЬКИВ 10. 01.10.2023 Владимир БРАЖКО 4:2 (д) Георгий ЕРМАКОВ 11. 08.12.2024 Владислав ВАНАТ 3:0 (д) Георгий ЕРМАКОВ

Наибольшее количество дублей Динамо одному сопернику в чемпионатах Украины