Динамо оформило 11-й дубль Александрии
Владислав Ванат забил черно-желто-зеленым больше, чем кому-либо - 5 мячей
Пятый дубль в УПЛ 22-летнего форварда бело-синих Владислава Ваната стал 11-м для «Динамо» в матчах с «Александрией» в чемпионатах Украины. 6 раз киевляне «выстреливали» дуплетом дома и 5 – в гостях. Больше дублей динамовцы оформили только запорожскому «Металлургу», «Волыни» и «Ворскле».
К слову, Ванат забил черно-желто-зеленым больше, чем кому-либо – 5 мячей: 4 – за «Динамо» и 1 – за «Черноморец».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все дубли игроков Динамо в матчах с Александрией в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Игрок
|
Счет
|
Вратарь Александрии
|
1.
|
07.07.2001
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
5:0 (д)
|
Тарас ЧОПИК
|
2.
|
11.06.2002
|
Георгий ПЕЕВ
|
3:0 (г)
|
Тарас ЧОПИК
|
3.
|
16.07.2011
|
Браун ИДЕЙЕ
|
3:1 (г)
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
4.
|
20.11.2011
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
4:0 (д)
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
5.
|
02.04.2017
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
4:1 (г)
|
Андрей НОВАК
|
6.
|
07.05.2017
|
Денис ГАРМАШ
|
6:0 (д)
|
Владислав ЛЕВАНИДОВ
|
7.
|
30.05.2019
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2:0 (г)
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
8.
|
07.06.2020
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
5:1 (д)
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
9.
|
12.07.2020
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
2:2 (г)
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
10.
|
01.10.2023
|
Владимир БРАЖКО
|
4:2 (д)
|
Георгий ЕРМАКОВ
|
11.
|
08.12.2024
|
Владислав ВАНАТ
|
3:0 (д)
|
Георгий ЕРМАКОВ
Наибольшее количество дублей Динамо одному сопернику в чемпионатах Украины
|
ДБ
|
Соперник
|
Первый
|
Автор
|
Последний
|
Автор
|
19
|
Металлург З
|
11.04.1993
|
Дмитрий ТОПЧИЕВ
|
04.12.2015
|
Олег ГУСЕВ
|
14
|
Волынь
|
16.05.1993
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
10.04.2016
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
13
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
Сергей РЕБРОВ
|
31.03.2024
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
11
|
Заря
|
13.06.1993
|
Сергей МИЗИН
|
16.07.2020
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
11
|
Кривбасс
|
03.04.1994
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
30.10.2022
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
11
|
Александрия
|
07.07.2001
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
08.12.2024
|
Владислав ВАНАТ
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