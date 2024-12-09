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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 13:33 | Обновлено 09 декабря 2024, 13:39
116
0

Динамо 11-й раз победило Александрию с крупным счетом

Больше разгромов киевляне нанесли только трем клубам

09 декабря 2024, 13:33 | Обновлено 09 декабря 2024, 13:39
116
0
Динамо 11-й раз победило Александрию с крупным счетом
ФК Динамо

В центральном матче 16 тура «Динамо» 11-й раз в истории одержало крупную победу над «Александрией» в чемпионатах Украины. Больше разгромов бело-синие нанесли только трем клубам – «Ворскле», запорожскому «Металлургу» и «Черноморцу».

Восемь викторий над александрийцами киевляне отпраздновали дома, три – в гостях. Четыре раза динамовцы обыгрывали черно-желто-зеленых со счетом 3:0, три – 5:1, по одному – 6:0, 5:0, 4:0 и 4:1. Четыре разгрома «Динамо» нанесло «Александрии» при Сергее Реброве, по два – при Валерии Лобановском и Александре Шовковском, по одному – при Алексее Михайличенко, Юрии Семине и Александре Хацкевиче.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Динамо над Александрией в чемпионатах Украины

Дата

Тренер Динамо

Тренер Александрии

Счет

1.

07.07.2001

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Роман ПОКОРА

5:0 (д)

2.

11.06.2002

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Роман ПОКОРА

3:0 (г)

3.

20.11.2011

Юрий СЕМИН

Владимир ШАРАН

4:0 (д)

4.

12.09.2015

Сергей РЕБРОВ

Владимир ШАРАН

3:0 (д)

5.

23.07.2016

Сергей РЕБРОВ

Владимир ШАРАН

5:1 (д)

6.

02.04.2017

Сергей РЕБРОВ

Владимир ШАРАН

4:1 (г)

7.

07.05.2017

Сергей РЕБРОВ

Владимир ШАРАН

6:0 (д)

8.

10.09.2017

Александр ХАЦКЕВИЧ

Владимир ШАРАН

3:0 (д)

9.

07.06.2020

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Владимир ШАРАН

5:1 (д)

10.

20.05.2023

Александр ШОВКОВСКИЙ

Руслан РОТАНЬ

5:1 (г)

11.

08.12.2024

Александр ШОВКОВСКИЙ

Руслан РОТАНЬ

3:0 (д)

Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ

Победы

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

15

Ворскла

08.08.1997

4:1 (г)

31.03.2024

5:1 (г)

13

Металлург З

11.04.1993

4:1 (д)

04.12.2015

6:0 (г)

12

Черноморец

06.05.1996

3:0 (д)

06.11.2022

3:0 (г)

11

Арсенал/ЦСКА

22.06.1998

4:0 (д)

10.03.2019

4:0 (д)

11

Заря

13.06.1993

4:0 (д)

04.04.2024

3:0 (г)

11

Александрия

07.07.2001

5:0 (д)

08.12.2024

3:0 (д)

10

Таврия

23.05.1993

5:0 (г)

25.07.2009

6:0 (д)

10

Волынь

28.03.1996

4:0 (д)

26.11.2016

4:1 (г)

10

Карпаты

14.04.1995

3:0 (д)

08.12.2018

4:0 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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