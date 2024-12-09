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09 декабря 2024, 13:33 | Обновлено 09 декабря 2024, 13:36
607
0

С хавбеком Барселоны. Известен состав сборной Украины на турнир УЕФА

Дмитрий Михайленко вызвал в юношескую команду 22 футболиста

09 декабря 2024, 13:33 | Обновлено 09 декабря 2024, 13:36
607
0
С хавбеком Барселоны. Известен состав сборной Украины на турнир УЕФА
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко объявил заявку сборной Украины U-15 на декабрьские матчи Турнира развития УЕФА. В заявку вошли 22 футболиста.

Вратари: Дмитрий Пожар («Динамо» Киев), Владислав Максименко («Рух» Львов), Даниил Сычев («Кривбасс» Кривой Рог).

Защитники: Максим Мисюра, Кирилл Савченко, Никита Богатырь (все – «Шахтер» Донецк), Даниил Шевчук, Владислав Дзюбенко (оба – «Динамо» Киев), Константин Кислянка («Рух» Львов), Илья Яблонский («Спортинг», Португалия).

Полузащитники: Даниил Дячок, Всеволод Борисов, Артем Валигурский, Захар Осьмухин (все – «Динамо» Киев), Илья Бирладяну, Кирилл Ротарь, Дмитрий Мельченко (все – «Шахтер» Донецк), Мирослав Доник («ЛНЗ» Черкассы), Артем Рыбак («Барселона», Испания), Захар Гетманов («Фейеноорд», Нидерланды).

Нападающие: Кирилл Сарычев («Шахтер» Донецк), Илья Бодак («Рух» Львов).

Интересно, что в списке лишь 3 игрока представляют зарубежные клубы: Илья Яблонский («Спортинг», Португалия), Артем Рыбак («Барселона», Испания) и Захар Гетманов («Фейеноорд», Нидерланды). Также стоит отметить вызов хавбека ЛНЗ Мирослава Доника – обладателя «Золотого мяча» ДЮФЛУ 2024.

Этот сбор станет первым в истории для самой молодой сборной Украины U-15. «Сине-желтые» в Турнире развития УЕФА сыграют против сборных Португалии (13.12, 18:00 по киевскому времени), Италии (15.12, 13:00) и Турции (18.12, 13:00) и Турции (18.12, 13:00). Все матчи состоятся в Португалии, на полях спортивного комплекса Cidade do Futebol в Лиссабоне.

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Дмитрий Михайленко Артем Рыбак сборная Украины по футболу U-15 турнир развития УЕФА заявка
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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