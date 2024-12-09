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  4. «Могли выигрывать». Калюжный объяснил, почему Александрия проиграла Динамо
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 13:55 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:38
1520
4

«Могли выигрывать». Калюжный объяснил, почему Александрия проиграла Динамо

Полузащитник сборной Украины считает, что его команда сыграла достойно

09 декабря 2024, 13:55 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:38
1520
4
«Могли выигрывать». Калюжный объяснил, почему Александрия проиграла Динамо
ФК Александрия. Иван Калюжный

Полузащитник «Александрии» Иван Калюжный прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Считаю, что мы достойно сыграли против «Динамо». Да, счет неудачный, но у нас тоже были моменты. Просто киевляне забивали, а мы нет. Мы тоже могли выиграть, но это футбол. Кто меньше ошибается, тот и побеждает».

Это поражение стало для «Александрии» первым в сезоне Украинской Премьер-лиги 2024/25. Из-за него «горожане» больше не делят первое место в турнирной таблице вместе с «Динамо», отставая от киевлян как раз на 3 очка.

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Иван Калюжный Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 4
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Saar
Могли виграти 🤣🤣🤣🤣 у Бущана був лиш випадок з Безеррою, коли той його оббіг і з гострого кута не зміг вдарити.  А у Динамо був ще відмінений гол, і багато інших моментів, наприклад пас від Караваєва на Герерро, удар якого заблокували. І потужний удар з лівої не робочої того ж самого Короваєва, воротар зробив сейв. 
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+2
Kinelan
У Олександрії 2 моменти за 2 матчі - 1 очко за щастя, дякуючи Єрмакову який в Олександрії потягнув 2 удари Волошина, Шахтар уже міг би мати порівну по втраченим з ними
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+1
Strontium
И так уже сколько лет?
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0
Перець
чувак бухий вийшов грати один полумомент
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0
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