«Могли выигрывать». Калюжный объяснил, почему Александрия проиграла Динамо

Полузащитник «Александрии» Иван Калюжный прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Считаю, что мы достойно сыграли против «Динамо». Да, счет неудачный, но у нас тоже были моменты. Просто киевляне забивали, а мы нет. Мы тоже могли выиграть, но это футбол. Кто меньше ошибается, тот и побеждает».

Это поражение стало для «Александрии» первым в сезоне Украинской Премьер-лиги 2024/25. Из-за него «горожане» больше не делят первое место в турнирной таблице вместе с «Динамо», отставая от киевлян как раз на 3 очка.