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  4. Шахтер и еще 3 клуба УПЛ приобрели военным дорогой дрон
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 13:20 |
511
1

Шахтер и еще 3 клуба УПЛ приобрели военным дорогой дрон

«Полесье», «Рух» и неназванная команда помогли «горнякам» оформить покупку

09 декабря 2024, 13:20 |
511
1
Шахтер и еще 3 клуба УПЛ приобрели военным дорогой дрон
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Донецкий «Шахтер», львовский «Рух», житомирское «Полесье» и неназванный клуб УПЛ приобрели для военных дрон «Кажан», стоимость которого по данным Википедия составляет 12 тысяч долларов. Об этом сообщил футбольный журналист и военнослужащий Андрей Сенькив:

«Вы знаете – за словом я в карман не лезу. И во время своей активной журналистской карьеры конфликтовал чуть ли не со всеми в нашем футболе. Но в момент, когда моему подразделению на Кураховском направлении понадобилась помощь – все отошло в сторону.

Самая главная цель важнее всего. Поэтому спасибо «Руху», «Шахтеру», «Полесью» и еще одному клубу, который захотел оставаться неизвестным, за этот мощный дрон. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество».

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Шахтер Донецк Рух Львов Полесье Житомир Андрей Сенькив Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война дроны благотворительность
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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Комментарии 1
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Андрій Шевченко
Тут вірно було б написати, що Рух і ще три клуби...але хто адмінів вечеряє, той їх і танцює
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