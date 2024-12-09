Шахтер и еще 3 клуба УПЛ приобрели военным дорогой дрон

Донецкий «Шахтер», львовский «Рух», житомирское «Полесье» и неназванный клуб УПЛ приобрели для военных дрон «Кажан», стоимость которого по данным Википедия составляет 12 тысяч долларов. Об этом сообщил футбольный журналист и военнослужащий Андрей Сенькив:

«Вы знаете – за словом я в карман не лезу. И во время своей активной журналистской карьеры конфликтовал чуть ли не со всеми в нашем футболе. Но в момент, когда моему подразделению на Кураховском направлении понадобилась помощь – все отошло в сторону.

Самая главная цель важнее всего. Поэтому спасибо «Руху», «Шахтеру», «Полесью» и еще одному клубу, который захотел оставаться неизвестным, за этот мощный дрон. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество».