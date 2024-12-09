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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 11:29 | Обновлено 09 декабря 2024, 11:38
1754
0

Полесье подпишет капитана заграничного клуба. За него выплатят клаусулу

Офек Битон близок к тому, чтобы покинуть «Хапоэль»

09 декабря 2024, 11:29 | Обновлено 09 декабря 2024, 11:38
1754
0
Полесье подпишет капитана заграничного клуба. За него выплатят клаусулу
Getty Images/Global Images Ukraine. Офек Битон

Житомирское «Полесье» близко к подписанию израильского полузащитника иерусалимского «Хапоэля» Офека Битона, сообщает тамошнее издание Sport 5.

По информации источника, трансфер 25-летнего футболиста обойдется «волкам» в 500 тысяч евро – именно такая сумма прописана в контракте капитана «Хапоэля» в качестве отступных.

В сезоне 2024/25 Офек Битон провел 7 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Полесье» получило конкретное предложение по трансферу Алексея Гуцуляка от неназванного европейского клуба.

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Полесье Житомир Хапоэль Иерусалим трансферы трансферы УПЛ клаусула
Дмитро Вербинський Источник: Sport5
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