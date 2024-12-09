«Преимущество было у нас». Лидер Александрии рассказал о разгроме от Динамо
Александр Филиппов расстроен сокрушительным поражением
Нападающий «Александрии» Александр Филиппов прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в матче 16-го тура УПЛ.
– Встречались лидеры сезона и тем более странно видеть итоговый счет этого поединка. Из чего сложилось крупное поражение вашей команды в столице Украины?
– Да, мы проиграли с крупным счетом, это понятно. Но думаю, что до первого пропущенного нами мяча преимущество было у нас. Мячом, как мне кажется, мы больше владели, речь идет о первых 30 минутах встречи. Впоследствии наша одна ошибка, вторая ошибка – и мы уже к концу первого тайма проигрывали со счетом 0:2. Конечно, идти на перерыв при таком счете – сложно. Понятно, что ликвидировать такой гандикап совсем непросто. В самом начале второго тайма у нас был хороший момент, чтобы забить, но... Думаю, если бы счет стал 2:1, игра могла бы сложиться по-другому. Конечно, мы потерпели крупное поражение, но надо двигаться дальше.
– В команде все расстроены сейчас?
– Конечно. Счет 0:3 бьет по нашему самолюбию. Но, ничего, будем исправлять ситуацию. У нас есть немного времени, чтобы отдохнуть и готовиться к заключительному матчу календарного года с ЛНЗ.
– Два матча «Динамо» и «Александрии» разделяло всего 3 дня. Первая игра в Александрии была слишком осторожной.
– Мы понимали, что «Динамо» в домашней встрече будет действовать агрессивнее. Понятно, что хозяева больше атаковали, но мы знали, как выходить из-под прессинга. Два гола в первом тайме, которые мы пропустили, надломили нас.
– Трудно было тебе противостоять центральным защитникам киевлян – Попову и Михавко?
– Против любых защитников, в УПЛ, непросто играть. Условно Попов мне противостоит в эпизоде, а Михавко его страхует. Мы знали, как играть, создавали остроту в атаке, но не смогли реализовать свои моменты.
– Руслан Ротань был очень расстроен после финального свистка арбитра Александра Афанасьева?
– Конечно. Но никакого крика не было. Он нас подбодрил. Все расстроены, от игроков, до руководителей клуба. Однако никто голову пеплом не посыпает. Есть время все исправить.
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Он наверно не про вчерашнюю игру рассказывает.