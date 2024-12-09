«Ничего страшного». Капитан Александрии – о фиаско в матче с Динамо

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в матче 16-го тура УПЛ.

– Кирилл, два матча «Александрии» и «Динамо» разделяло всего 3 дня. Тебе нравятся такие маленькие интервалы между играми с тем же соперником?

– Это немного похоже на игры еврокубков. Мы там играем редко и такой практики мало. Не могу сказать, что игра на четвертый день нам помешала добиться успеха. Наша команда сыграла два матча с грандом украинского футбола на высоком уровне. Не думаю, что счет по игре. Проанализируем эту встречу тщательно.

– Первый круг «Александрия» провела без поражений, а тут сразу большая неудача...

– Ничего страшного. Лучше один раз проиграть 0:3, чем трижды по 0:1. Это футбол, все проигрывают.

– Когда вы отправлялись на игру в столицу Украины, вы ехали за победой или ничья тоже была бы нормальным результатом?

– Не считаю, что дома, когда мы сыграли вничью, то был нормальный результат. В Киев мы ехали за победой.

– В эпизоде, когда Попов открыл счет, была персональная чья-то ошибка или тактическая ошибка?

– Мы играем позиционно во время обороны. Надо еще раз посмотреть этот момент, очень быстро все произошло. Повтора я еще не видел.

– Форвард «Динамо» Владислав Ванат дважды ускользал от ваших защитников и дважды забивал голы.

– Гол - это всегда чья-то ошибка. Нет матча без ошибок.