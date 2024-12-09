Реал может совершить неожиданный трансфер игрока Жироны. Он удивил Переса

Мадридский «Реал» интересуется чешским защитником каталонской «Жироны» Ладиславом Крейчи, сообщает издание DefensaCentral.

По информации источника, 25-летний футболист впечатлил лично президента королевского клуба Флорентино Переса во время последнего очного матча между «Жироной» и «Реалом». Интересно, что ту игру «красно-белые» проиграли со счетом 0:3.

В сезоне 2024/25 Ладислав Крейчи провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Коулом Палмером.