Реал может совершить неожиданный трансфер игрока Жироны. Он удивил Переса
Королевский клуб интересуется Ладиславом Крейчи
Мадридский «Реал» интересуется чешским защитником каталонской «Жироны» Ладиславом Крейчи, сообщает издание DefensaCentral.
По информации источника, 25-летний футболист впечатлил лично президента королевского клуба Флорентино Переса во время последнего очного матча между «Жироной» и «Реалом». Интересно, что ту игру «красно-белые» проиграли со счетом 0:3.
В сезоне 2024/25 Ладислав Крейчи провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Коулом Палмером.
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