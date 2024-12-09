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09 декабря 2024, 22:07 |
652
0

Роналду в МЮ – даже не в топ-5. Названы 10 лучших трансферов XXI века

Признание получил переход Венсана Компани в «Ман Сити»

09 декабря 2024, 22:07 |
652
0
Роналду в МЮ – даже не в топ-5. Названы 10 лучших трансферов XXI века
GiveMeSport

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 самых выгодных трансферных сделок ХХІ века.

Тройку рейтинга открыл переход бразильца Марсело из «Флуминенсе» в мадридский «Реал» за 4.75 миллиона фунтов. Левый защитник стал настоящей легендой клуба, отыграв 545 матчей и выиграв 25 трофеев.

На втором месте расположилось подписание польского форварда Роберта Левандовски в дортмундскую «Боруссию» из познанского «Леха» за 4 миллиона фунтов. В первую очередь отмечаем результативность нападающего в составе «шмелей»: 103 гола в 187 матчах.

Лучшим трансфером ХХІ века по версии GiveMeSport стал переход Венсана Компани в «Манчестер Сити» за 6 миллионов фунтов в далеком 2008 году. Талантливый центрбек из «Андерлехта» в Манчестере сумел дослужиться до капитанской повязки и выиграть с командой 12 титулов.

Интересно, что переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году за 12 миллионов фунтов эксперты поставили лишь 8-м в топе.

Топ-10 лучших трансферных сделок ХХІ века по версии GiveMeSport:

1. Венсан Компани («Андерленхт» – «Манчестер Сити», 6 миллионов фунтов, 2008 год)
2. Роберт Левандовски («Лех» Познань – «Боруссия» Дортмунд, 4 млн, 2010 год)
3. Марсело («Флуминенсе» – «Реал» Мадрид, 4.75 млн, 2009 год)
4. Рияд Марез («Гавр» – «Лестер», 0.4 млн, 2014 год)
5. Эдвин ван дер Сар («Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед», 2 млн, 2005 год)
6. Н'Голо Канте («Канн» – «Лестер», 5.6 млн, 2015 год)
7. Сезар Аспиликуэта («Марсель» – «Челси», 6.5 млн, 2012 год)
8. Криштиану Роналду («Спортинг» – «Манчестер Юнайтед», 12 млн, 2003 год)
9. Эшли Коул («Арсенал» – «Челси», 5 млн + Уильям Галлас, 2006 год)
10. Робин ван Перси («Фейеноорд» – «Арсенал», 2.75 млн, 2004 год) до 31 декабря 2024 года.

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Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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