Без Мудрика, но с украинцем. Названы 10 самых больших разочарований АПЛ

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 самых больших разочарований в истории Английской Премьер-лиги.

Тройку антитопа открыл переход звездного испанского нападающего Фернандо Торреса из «Ливерпуля» в «Челси». «Синие» зимой 2011 года заплатили за топ-бомбардира 50 миллионов фунтов, но за 3.5 сезона он отметился лишь 20 голами в рамках АПЛ.

На втором месте расположился Андрей Шевченко с его этапом карьеры в «Челси». Украинец переходил в лондонский клуб как мировая суперзвезда, а «синие» заплатили за него рекордные для себя на то время 30.8 миллионов фунтов. Но его игра в Англии стала настоящим разочарованием – всего 9 голов в 49 матчах чемпионата.

Самым большим разочарованием в истории АПЛ был признан Хуан Себастьян Верон, который огорчил болельщиков сразу двух клубов – «Ман Юнайтед» и «Челси». Сначала «дьяволы» приобрели аргентинца за 28.1 миллиона фунтов, но уже через 2 года продали его в «Челси», разочаровавшись в таланте игрока. Но и в Лондоне у него не пошло – за 4 года действия своего контракта Хуан провел в «Челси» лишь 1 сезон, а все остальное время ездил по арендам.

Топ-10 самых больших разочарований в истории АПЛ по версии GiveMeSport: