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  4. Без Мудрика, но с украинцем. Названы 10 самых больших разочарований АПЛ
Англия
09 декабря 2024, 14:43 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:51
1544
5

Без Мудрика, но с украинцем. Названы 10 самых больших разочарований АПЛ

Антирейтинг возглавил Хуан Себастьян Верон

09 декабря 2024, 14:43 | Обновлено 09 декабря 2024, 14:51
1544
5
Без Мудрика, но с украинцем. Названы 10 самых больших разочарований АПЛ
GiveMeSport

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 самых больших разочарований в истории Английской Премьер-лиги.

Тройку антитопа открыл переход звездного испанского нападающего Фернандо Торреса из «Ливерпуля» в «Челси». «Синие» зимой 2011 года заплатили за топ-бомбардира 50 миллионов фунтов, но за 3.5 сезона он отметился лишь 20 голами в рамках АПЛ.

На втором месте расположился Андрей Шевченко с его этапом карьеры в «Челси». Украинец переходил в лондонский клуб как мировая суперзвезда, а «синие» заплатили за него рекордные для себя на то время 30.8 миллионов фунтов. Но его игра в Англии стала настоящим разочарованием – всего 9 голов в 49 матчах чемпионата.

Самым большим разочарованием в истории АПЛ был признан Хуан Себастьян Верон, который огорчил болельщиков сразу двух клубов – «Ман Юнайтед» и «Челси». Сначала «дьяволы» приобрели аргентинца за 28.1 миллиона фунтов, но уже через 2 года продали его в «Челси», разочаровавшись в таланте игрока. Но и в Лондоне у него не пошло – за 4 года действия своего контракта Хуан провел в «Челси» лишь 1 сезон, а все остальное время ездил по арендам.

Топ-10 самых больших разочарований в истории АПЛ по версии GiveMeSport:

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Хуан Себастьян Верон Андрей Шевченко Фернандо Торрес Антони Джек Уилшир Анхель Ди Мария Андре Виллаш-Боаш Майкл Джонсон Гаэль Какута Ренату Санчеш Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рейтинг
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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lehach_08
шеві взагалі дуже поталанило з міланом, збірна світу..., з такими партнерами гріх було не забивати.
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+1
COBA
Челсі небезпечне місце роботи)
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+1
Strontium
Именно так и было. Челси это провал для Шевы.
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+1
anacreon
А Шева сам винен. Був легендою. Пішов, бо дружині хотілося жити в Англії. І провалився. Взагалі багато легенд Серії А не потягнули інші чемпіонати.  Не забуваймо і провал Кака в Реалі. Який теж через пару років повернувся в Мілан, як Шева. І теж невдало і через рік пішов.
Ну і всі забувають, що Шева прийшов у Челсі в 30 років. Він пройшов свій прайм тайм.   Ще і в швидкий чемпіонат. Скоріш за все, він і в Мілан вже би почав здавати через рік, якби залишився. 
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0
anacreon
Мудрику треба далі сидіти в Челсі і набивати статистику хоч в матчах ЛК. Аби потім вічно не сидіти в цих списках. Бо буде. Поки дають грати цілий матч хоч там - треба забивати голи. Бо тільки по ним рахують оці всі списочники, коли це форвард та півзахисник. Мудрика поки не включають, бо він ще не пішов з Челсі
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0
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