Лидер Руха признался, как ничья с Шахтером в УПЛ повлияла на команду
Роман Дидык вспомнил свой гол в ворота «горняков»
Лидер львовского «Руха» Роман Дидык рассказал о недавнем матче против донецкого «Шахтера», в котором львовскому клубу удалось отобрать очки у «горняков» (1:1).
‒ Расскажите о вашем голе Шахтеру в компенсированное время и эмоции после него.
– Все были довольны. Большую часть времени мы проигрывали, забили в конце матча. Эмоции только положительные, забитый гол приятен любому футболисту, тем более, я не так часто это делаю, учитывая мою позицию.
‒ Насколько он был важен для эмоционального подъема команды?
‒ Этот гол дал нам силы и надеюсь, что поможет и в будущем. Нам еще осталось сыграть два матча, будем надеяться на максимальный результат.
Ранее Роман Дидик рассказал, что мог оказаться в чемпионате Англии, но ездил на просмотр в английский клуб еще в начале полномасштабного вторжения.
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