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Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 10:34 | Обновлено 09 декабря 2024, 10:37
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Лидер Руха признался, как ничья с Шахтером в УПЛ повлияла на команду

Роман Дидык вспомнил свой гол в ворота «горняков»

09 декабря 2024, 10:34 | Обновлено 09 декабря 2024, 10:37
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Лидер Руха признался, как ничья с Шахтером в УПЛ повлияла на команду
ФК Рух. Роман Дидык

Лидер львовского «Руха» Роман Дидык рассказал о недавнем матче против донецкого «Шахтера», в котором львовскому клубу удалось отобрать очки у «горняков» (1:1).

‒ Расскажите о вашем голе Шахтеру в компенсированное время и эмоции после него.

– Все были довольны. Большую часть времени мы проигрывали, забили в конце матча. Эмоции только положительные, забитый гол приятен любому футболисту, тем более, я не так часто это делаю, учитывая мою позицию.

‒ Насколько он был важен для эмоционального подъема команды?

‒ Этот гол дал нам силы и надеюсь, что поможет и в будущем. Нам еще осталось сыграть два матча, будем надеяться на максимальный результат.

Ранее Роман Дидик рассказал, что мог оказаться в чемпионате Англии, но ездил на просмотр в английский клуб еще в начале полномасштабного вторжения.

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Роман Дидык чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Шахтер - Рух Рух Львов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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