Лидер Руха признался, как ничья с Шахтером в УПЛ повлияла на команду

Лидер львовского «Руха» Роман Дидык рассказал о недавнем матче против донецкого «Шахтера», в котором львовскому клубу удалось отобрать очки у «горняков» (1:1).

‒ Расскажите о вашем голе Шахтеру в компенсированное время и эмоции после него.

– Все были довольны. Большую часть времени мы проигрывали, забили в конце матча. Эмоции только положительные, забитый гол приятен любому футболисту, тем более, я не так часто это делаю, учитывая мою позицию.

‒ Насколько он был важен для эмоционального подъема команды?

‒ Этот гол дал нам силы и надеюсь, что поможет и в будущем. Нам еще осталось сыграть два матча, будем надеяться на максимальный результат.

Ранее Роман Дидик рассказал, что мог оказаться в чемпионате Англии, но ездил на просмотр в английский клуб еще в начале полномасштабного вторжения.